Партнеры могут создать совместное предприятие, которое займется производством плагин-гибридов на платформе Volvo. Производство будет базироваться в Южной Корее, откуда, помимо прочего, легче экспортировать автомобили в США.

По информации Automotive News Europe, в ближайшее время Geely и Renault объявят о расширении партнерских отношений, о которых сообщалось в августе этого года. Летом стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал сотрудничество в области разработки гибридов, обмен технологиями и ресурсами.

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Речь идет об использовании платформы CMA, разработанной для автомобилей Lynk & Co, бренда, который сам является гибридом двух производителей – Geely и Volvo. Благодаря новому партнерству, китайские гибридные автомобили будут выпускать в Южной Корее, откуда есть возможность беспошлинного экспорта в США. Renault, своим чередом, сможет усилить свои позиции на рынках Азии, которые продолжают показывать значительный прирост. Также французский бренд не представлен на рынке США, а через совместное предприятие попытается побороться за американских покупателей.

Сообщается, что Renault в этом партнерстве отвечает за дизайн и маркетинг, а также предоставляет производственные мощности завода Renault Samsung Motors в Пусане, где и будет настроено производство гибридов будущего нового бренда. Фактически, автомобили нового бренда могут быть обычным ребейджингом Lynk & Co, поскольку последние уже успешно продаются, а такой подход сократит сроки выхода на рынок для новоиспеченной марки. Geely уже применяла ребейджинг для автомобилей Lynk & Co, создав евроориентированный бренд Zeekr.