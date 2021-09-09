Єдиним не електричним автомобілем в останній серії тестувань Euro NCAP був Subaru Forester і він також отримав "п'ятірку".

Експерти Euro NCAP вважають, що китайські електрокари Nio ES8 та Lynk & Co 01, як і водневий Toyota Mirai, є одними з найбезпечніших автомобілів, які можна купити в Європі сьогодні. Що стосується п’ятизіркового рейтингу Audi Q4 e-tron, – іншого від нього й не очікувалося, після попередніх результатів споріднених Volkswagen ID.4 та Skoda Enyaq iV.

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Lynk & Co 01 експерти Euro NCAP виставив свої найкращі оцінки в захисті дорослих (96%). Нагадаємо, цей електрокар ділить шасі з Volvo XC40, який також має п’ятизірковий рейтинг. При цьому, XC40 мав дещо вищий рівень захисту дорослих (97%) і таку ж оцінку захисту дітей (87%) та запобігання пошкодженню вразливих учасників дорожнього руху (71%). Однак Lynk & Co 01 виявився набагато кращим у системах безпеки, ніж Volvo: 81% проти 76%.

У Nio ES8 не було європейського родича, який би йому допоміг. Це китайський проєкт, який отримав візу для завоювання Європи і має всі шанси на це, завдяки високим оцінкам від Euro NCAP. Електрокар показав 92% в системах безпеки та добре впорався із захистом дорослих (82%), захистом дітей (84%) та захистом вразливих учасників дорожнього руху (72%).

Водневий електрокар Mirai слідує за давньою традицією високих показників безпеки автомобілів Toyota. Його результати показують, що водень не становить загрози безпеці, а єдиною проблемою з ним є мала кількість заправних станцій.