20-річний Mercedes-Benz A 210 (W168) має далеко не ідеальну стабільність при маневруванні, але навіть він показав результати вищі за найновіший флагманський седан Mercedes.

На початку історії моделі A-Class найменший і найдешевший Mercedes-Benz мав дуже слабку стабільність при маневруванні, що змусило виробника додати систему електронної стабілізації ESC у стандартне оснащення машини. Це допомогло і модернізований A-Class показав вже цілком пристойну стабільність. Настільки, що його керованість і сьогодні є кращою, ніж у найсучаснішого та одного з найдорожчих "Мерседесів" – седана S-Class.

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Іспанський канал km77.com провів черговий тест з серії “Ретро”. Цього разу експерти вирішили перевірити керованість Mercedes-Benz A 210 Evolution. Версія Evolution являє собою трохи більш спортивний А-клас з більш жорсткими амортизаторами та пружинами, а також стабілізатором поперекової стійкості. Задня колія є дещо ширшою, а 17-дюймові колеса обгорнуті шинами розмірністю 205/40.

На одометрі тестового A 210 Evolution понад 200 тисяч кілометрів, хоча приблизно 30 тисяч кілометрів тому хетчбек отримав нові пружини, амортизатори та інші компоненти підвіски. Але шини були не нові, до того ж дешеві.

A-Class показав непогану стабільність на швидкості у 71 км/год, хоча збив кілька конусів, але залишався цілком контрольованим. Краща ж швидкість виконання маневру для хетчбека склала 75 км/год, що на 2 км/год не дотягує до мінімального стандарту. При цьому експерти відзначили, що внутрішнє колесо машини не має тенденції відриватись від поверхні, а підвіска не стрибає.

Таким чином, старий A-Class виявився краще керованим, ніж S-Class нового покоління, який виконав вправу лише на швидкості 74 км/год.