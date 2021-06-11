Нове покоління Mercedes-Benz S-Class доступне з осені минулого року і непогано продається. Експерти порталу Km77 перевірили його керованість і результати виявились двоякими.

Досить простий за своєю суттю маневр, відомий як “лосиний тест”, дається далеко не кожному новому автомобілю, і часто, але не завжди залежить від класу чи вартості авто. Що й доводить перевірка нового S-Класу.

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У лосиному тесті транспортні засоби повинні уникати уявної перешкоди посередині дороги, а потім повернутися в початкову смугу руху одним поворотом колеса. Відповідно до стандартів Km77, іспит вважається складеним, якщо автомобіль відмінно виконує вправу на швидкості 77 км/год.

S-Класу 2021 року вдалося показати непогані результати для своєї вагової категорії. У тестах використовувався седан у виконанні S 400 d, з дизельним мотором, стандартним налаштуванням шасі та без поворотних задніх коліс. Потрібна швидкість у 77 км/год йому не підкорилась у жодній спробі, а кращим результатом став маневр на швидкості 74 км/год. При цьому на швидкості у 79 км/год седан за залишив конусам жодного шансу.

“Флагманський седан німецької марки почувався безпечним та простим у керуванні на будь-якій швидкості, особливо в режимі їзди Sport +, який посилює підвіску і наближає увесь кузов до землі”, – зазначають експерти. Вони також відмітили, ідеальну роботу автомобіля на іншому тесті – слаломі.