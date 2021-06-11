Новое поколение Mercedes-Benz S-Class доступно с осени прошлого года и неплохо продается. Эксперты портала Km77 проверили его управляемость и результаты оказались двоякими.

Довольно простой по своей сути маневр, известный как “лосиный тест”, дается далеко не каждому новому автомобилю, и часто, но не всегда зависит от класса и стоимости авто. Что и доказывает проверка нового S-класса.

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В лосином тесте транспортные средства должны избегать воображаемого препятствия посередине дороги, а затем вернуться в начальную полосу движения одним поворотом колеса. Согласно стандартам Km77, экзамен считается составленным, если автомобиль отлично выполняет упражнение на скорости 77 км/ч.

S-классу 2021 года удалось показать неплохие результаты для своей весовой категории. В тестах использовался седан в исполнении S 400 d, с дизельным мотором, стандартной настройкой шасси и без поворотных задних колес. Нужная скорость в 77 км/ч ему не подчинилась ни в одной попытке, а лучшим результатом стал маневр на скорости 74 км/ч. При этом на скорости в 79 км/ч седан не оставил конусам ни единого шанса.

“Флагманский седан немецкой марки чувствовался безопасным и простым в управлении на любой скорости, особенно в режиме езды Sport +, который усиливает подвеску и приближает весь кузов к земле”, – отмечают эксперты. Они также отметили идеальную работу автомобиля на другом тесте – слаломе.