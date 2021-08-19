19 серпня 2011 року Skoda Octavia vRS Bonneville із 600-сильною силовою установкою встановила рекорд на сухому солончаку Бонневіль. Цей історичний автомобіль вирішили відновити для нагадування про успіх та залу слави.

Skoda Octavia vRS, створена на базі Volkswagen Golf GTI, можливо, не найцікавіший драйверський седан (технічно це ліфтбек), але з деякою підготовкою він показав надзвичайну спроможність на висохлому солончаку Бонневілль у 2011 році. Британський підрозділ Skoda UK вирішив відзначити десяту річницю рекорду.

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Майже ніхто не вірив, що Skoda здатна розвинути швидкість понад 200 миль на годину, але команда Skoda UK довела, що це можливо. Хоча для досягнення високих показників довелось здійснити чимало модифікацій.

Перш за все, дволітровий бензиновий двигун Octavia vRS доповнили масивною турбіною Garrett, великим радіатором, забезпечили новими форсунками, моторною оливою для високопродуктивних двигунів та перепрограмованим електронним блоком управління. В результаті агрегат видавав 600 кінських сил потужності – у сучасної Octavia RS потужності у два з половиною рази менше!

Фото: Skoda Octavia vRS Bonneville / Skoda, Motor1

Стандартна коробка передач Skoda Octavia vRS не могла працювати з таким потужним силовим агрегатом, тому її замінили аналогом від Superb GreenLine. Також були додані диференціал підвищеного тертя та аеродинамічні 15-дюймові колеса зі спеціальними шинами Goodyear Eagle Dragway.

Під час рекордного заїзду в Бонневіллі Skoda Octavia vRS зміг досягти швидкості 227,080 км/год – це 365,321 км/год у метричній системі.