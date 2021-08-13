Сергій Малик встановив світовий рекорд швидкості у своєму класі.

Електромотоцикл, зроблений зі звичайного мотоцикла "Дніпро", розігнався до 172,61 км/год (107,217 миль/год). Це новий рекорд для техніки такого класу (“А” OMEGA).

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"Попри всі несправності та перешкоди! За 42 хвилини до кінця заїздів у цьому році! Неймовірно!", – коментують встановлення рекорду у соцмережі.

Електричний мотоцикл Delfast Dnepr Electric (його повна назва) створили спеціально для змагань на Бонневілі. Розробила його українська компанія Delfast Bikes, що спеціалізується на розробці та серійному випуску електровелосипедів. На “Дніпрі” встановлено синхронний електромотор на постійних магнітах EMRAX-228 (словенського виробництва), він видає потужність 68 к.с., короткочасно - 136 к.с. Максимальний крутний момент – 220 Нм. При цьому маса двигуна становить всього 12 кг.

Живлення здійснюється через літій-полімерну АКБ ємністю 12 кВт г напругою 600 В. Байк отримав тяговий інвертор українського виробництва DTI-150H (його розробила, виготовила і встановила компанія Diada Group) частотою 1000 Гц – він допомагає агрегату розкрутитися до 5500 об/хв.