Відродженням бренду київських мотоциклів "Дніпро" займається столична компанія Delfast, яка вже досить успішно продає свої електричні двоколісники по всьому світу.

Вітчизняний виробник електротранспорту Delfast викупив права на торговельну марку Dnepr / “Дніпро” і планує розпочати виробництво електричної версії легендарного мотоцикла Київського мотоциклетного заводу. З’явилось перше зображення цього електричного мотоцикла.

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Як ми повідомляли раніше, прототип електробайка виставлять на заїзди у Бонневілі. З електричним “Дніпром” компанія має на прицілі американський ринок, тому заїзди стануть демонстрацією можливостей та повинні популяризувати бренд у США. Електричний мотоцикл “Дніпро” у Бонневілі повинен встановити рекорд швидкості, а може й не один.

“Я згадую себе – того хлопчика, який їздив повз стада корів і стоги сіна на “Дніпрі”, і бачу, що зовсім скоро, багато тисяч людей (хлопчиків і дівчаток різного віку) будуть їздити на новому, електричному мотоциклі “Дніпро” по всьому світу”, – написав засновник Delfast Данило Тонкопій у своєму Facebook.

Прототип Delfast Dnipro обладнаний електромотором потужністю 68 кінських сил. Пікова продуктивність силової установки короткочасно зростає до 136 кінських сил і 220 ньютон-метрів. Живить електромотор 12-кіловатний акумуляторний блок. Це вже другий прототип важкого електричного мотоцикла Delfast. Новий мотоцикл заснований на байку, з яким Сергій Малик у 2018 році зумів розігнатись на тому ж висохлому солончаку в Бонневілі до 168 кілометрів на годину.

Бренд Delfast відомий у США, як виробник електричних велосипедів. Особливо прославив марку моторизований велосипед Delfast Prime, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса з рекордним показником пробігу на одному заряді – 367 кілометрів.