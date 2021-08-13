Возрождением бренда киевских мотоциклов "Днепр" занимается столичная компания Delfast, которая уже весьма успешно продает свои электрические велосипеды по всему миру.

Отечественный производитель электротранспорта Delfast выкупил права на торговую марку Dnepr / “Днепр” и планирует начать производство электрической версии легендарного мотоцикла Киевского мотоциклетного завода. Появилось первое изображение этого электрического мотоцикла.

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Как мы сообщали ранее, прототип электробайка выставят на заезды в Бонневиле. С электрическим “Днепром” компания имеет на прицеле американский рынок, поэтому заезды станут демонстрацией возможностей и должны популяризировать бренд в США. Электрический мотоцикл "Днепр" в Бонневиле должен установить рекорд скорости, а может и не один.

“Я вспоминаю себя – того мальчика, который ездил мимо стада коров и стога сена на “Днепре”, и вижу, что совсем скоро, много тысяч людей (мальчиков и девочек разного возраста) будут ездить на новом, электрическом мотоцикле “Днепр” по всему миру”, – написал основатель Delfast Даниил Тонкопий в своем Facebook.

Прототип Delfast Dnipro оборудован электромотором мощностью 68 лошадиных сил. Пиковая производительность силовой установки кратковременно возрастает до 136 лошадиных сил и 220 ньютон-метров. Питает электромотор 12-киловаттный аккумуляторный блок. Это уже второй прототип тяжелого электрического мотоцикла Delfast. Новый мотоцикл основан на байке, с которым Сергей Малик в 2018 году сумел разогнаться на том же высохшем солончаке в Бонневиле до 168 километров в час.

Кстати на этом мотоцикле установили рекорд скорости

Бренд Delfast известен в США как производитель электрических велосипедов. Особенно прославил марку моторизованный велосипед Delfast Prime, который попал в Книгу рекордов Гиннеса с рекордным показателем пробега на одном заряде – 367 километров.