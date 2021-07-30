В Днепре местный житель Чен Ким сам разработал и создал экономный электробайк, который на одном заряде может проехать до 320 километров. При этом он разгоняется до 105 км/ч.

Мужчина заявил, что хотел создать такой электробайк, который позволит свободно передвигаться. На его разработку ушло 9 месяцев. Об этом Чен Ким рассказал в программе "Джедаи" на канале "2+2".

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"Первая задача, которую я поставил перед собой, – возможность совершать на мотоцикле ежедневные путешествия, не заботясь о подзарядке и расстоянии. Это был путь проб и ошибок, но в результате появилась действительно уникальная двухколесная машина", – рассказал он.

Масса электробайка составляет 125 килограммов – это позволяет им легко управлять. Также в нем есть круиз-контроль. После того, как журналист сел на мотоцикл, то сразу же отметил, что у него удобное сиденье.

Несмотря на значительный запас энергии, батарея получилась достаточно компактной, поместившись под сиденьем водителем. Над задним колесом находится система охлаждения двигателя.

Изобретатель отметил, что электробайк ему обошелся в примерно 5 тысяч долларов. Но он должен быстро окупиться из-за почти бесплатных поездок. Дорога в 300 км обойдется меньше чем в 20 гривен.