17:00, 18 октября 0

Легкий, доступный и достаточно мощный мотоцикл – настоящая находка не только для тех, кто хочет начать свою мотоциклетную жизнь, но и для тех, кто планирует использовать байк в сугубо практических целях.

Текст: Евгений Гудущан

Фото: Андрей Яцуляк

Дорожный мотоцикл на 200 кубиков обычно покупают как первый в жизни и потом ездят на нем много сезонов подряд. Еще один вариант – в качестве "рабочей лошадки", которая способна с минимальным расходом горючего быстро преодолевать дорожные пробки. И в первом, и во втором случае покупка основывается на рациональности, но в случае с Bajaj Pulsar NS200 не все так просто. У него довольно сильная эмоциональная составляющая.

Читайте также: Тест-драйв Bajaj Boxer 125X – дитя практичности

Похож на спортсмена

Издалека Bajaj Pulsar NS200 выглядит как маленький спортсмен. Агрессивно, и даже несколько вызывающе. Но более подробный обзор дает понять, что под этой внешностью скрывается не вышколенный тренерами боец, а уличный разбойник, для которого результат и определенный уровень комфорта всегда важнее изящных манер.

Передняя подвеска проста – обычный "телескоп" без каких-либо регулировок. Сзади моноамортизатор, на котором можно регулировать только преднатяг. Тормоза спереди также очень просты: скоба на два поршня, с обычно не армированными магистралями. Сзади скоба с одним поршнем. Любимой новичками системы ABS нет.

Читайте также: Тест-драйв мотоцикла Bajaj Pulsar NS125 FI – индийские технологии в деле

Топливная система также примитивная, карбюраторная. А вот с зажиганием конструкторы заморочились. На единственном цилиндре установлено целых три свечи зажигания. Две из них работают синхронно (с одной катушки), а у третьей отдельная катушка зажигания.

Привод сцепления обычный, тросиковый. Само сцепление также вполне традиционное, в масляной ванне. А вот шесть передач и установленная с завода качественная сальниковая приводная цепь – это уже неплохие аргументы в сегменте доступных мотоциклов. То же можно сказать и о стоковой резине. Со своими обязанностями на асфальте она справится очень хорошо.

Посадка

Райдеру ростом 178 см и весом почти 90 кг за рулем комфортно. Прямая посадка, не нужно никуда тянуться, сиденье довольно широкое и позволяет перемещаться вперед-назад, меняя позу. Единственное исключение – рычаг подсоса, который спрятан где-то под сиденьем. Добраться до него можно только на ощупь, хорошо что нужен он не часто.

Впечатляют пульты с подсветкой. Это норма для мотоциклов премиум сегмента (например, KTM), поэтому встретить такое на доступном Bajaj очень приятно. Зеркала регулируются легко и почти лишены вибраций, но расположены они достаточно близко друг к другу. Это хорошо для езды между рядами, но заставляет водителя немного двигать корпусом, чтобы видеть в них не только собственные плечи.

Пассажирка ростом 176 см и весом около 60 кг на комфортность посадки не жаловалась. Единственная претензия была связана с подножками пассажира, которые были без резинового покрытия. Обувь с жесткой подошвой на них скользит.

На ходу

Звук одноцилиндрового двигателя чем-то похож на KTM Duke 200 И на ходу характер двигателя более спокойный. Если Duke 200 провоцирует на динамичный драйв, то Bajaj Pulsar NS200 на его фоне – полная уравновешенность.

Читайте также: Тест-драйв мотоцикла KTM 200 Duke: благородная порода

Подвеска вполне достойно справляется с подавляющим большинством дефектов украинских дорог. Правда, когда едешь с пассажиром, задний мотоамортизатор начинает пробивать. Ничего удивительного, ведь совокупный вес пилота и пассажира около 150 кг. Для таких условий не лишним будет увеличить преднатяг. Запаса регулировок вполне достаточно.

Передние тормоза хорошо выполняют возложенные на них функции, но при интенсивном торможении передним тормозом чувствуется мягкость передней подвески – вилка слишком легко сжимается, такова плата за комфорт и "всеядность" подвески. Задний тормозной механизм работает очень достойно – на нем легко дозировать усилие и замедление получается довольно прогнозируемым.

Динамика, как для карбюраторного мотоцикла такой кубатуры, очень приличная. Порадовала также эластичность – для бодрого ускорения не обязательно крутить двигатель до отсечки, он неплохо едет уже с трех тысяч оборотов. Для спокойного вождения – то, что надо.

Читайте также: Тест-драйв Bajaj Avenger 220 Street: доступное удовольствие

Коробка работает четко, но кажется, что шестая передача здесь только для экономии горючего. Максимальная скорость в 130 км в час достигается на пятой передаче, а на шестой двигатель не может раскрутиться до максимальных оборотов. Такой подбор передаточных чисел очень удачен с практической и экономической точки зрения. Расход топлива в любом режиме не более трех литров на сотню.

Время торговаться

Конечно, ценник в 2 680 долларов – это не мало, но и прямых конкурентов в Bajaj Pulsar NS200 почти нет. Китайцы, стоят значительно дешевле, не славятся надежностью и даже в первый сезон эксплуатации дарят неприятности своим владельцам. А тот же KTM Duke 200 значительно дороже – он стоит от 3 500 долларов. Поэтому неудивительно, что Bajaj Pulsar NS200 так много на наших дорогах.

Читайте также: Тест-драйв скутера SYM Symply 2150: доступное решение городских проблем

Есть еще один важный момент. Если вы планируете купить мотоцикл – лучшее время для такой покупки именно сейчас, в конце мотосезона. Несмотря на то, что прайсы в мотосалонах пока не изменились, продавцы в это время года гораздо щедрее на скидки. Даже если существенно сбить цену не удастся, то получить бонус в виде сигнализации или какой-то части экипировки можно очень легко. Этим стоит воспользоваться.