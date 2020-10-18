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Легкий, доступний та достатньо потужний мотоцикл - справжня знахідка не лише для тих, хто хоче розпочати своє мотоциклетне життя, а й для тих, хто планує використовувати байк у суто практичних цілях.

Текст: Євген Гудущан

Фото: Андрій Яцуляк

Дорожній мотоцикл на 200 кубиків зазвичай купляють як перший в житті і потім їздять на ньому багато сезонів поспіль. Ще один варіант – в якості “робочої конячки”, яка здатна з мінімальною витратою пального швидко долати дорожні затори. І в першому, і в другому випадку покупка ґрунтується на раціональності, але у випадку з Bajaj Pulsar NS200 не все так просто. Він має доволі сильну емоціональну складову.

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Схожий на спортсмена

Здалеку Bajaj Pulsar NS200 виглядає наче маленький спортсмен. Агресивно, та навіть дещо зухвало. Але більш детальний огляд дає зрозуміти, що під цією зовнішністю ховається не вишколений тренерами боєць, а вуличний розбишака, для якого результат та певний рівень комфорту завжди важливіше витончених манер.

Передня підвіска проста – звичайний “телескоп” без будь-яких регулювань. Ззаду моноамортизатор, на якому можна регулювати лише преднатяг. Гальма спереду також дуже прості: скоба на два поршня, зі звичайними не армованими магістралями. Ззаду скоба з одним поршнем. Улюбленої новачками системи ABS немає.

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Паливна система також примітивна, карбюраторна. А ось з запаленням конструктори заморочились. На єдиному циліндрі встановлено аж три свічки запалювання. Дві з них працюють синхронно (з однієї котушки) а третя має окрему котушку запалювання.

Привод зчеплення звичайний, тросиковий. Саме зчеплення також цілком традиційне, у масляній ванні. А ось шість передач та встановлений з заводу якісний сальниковий приводний ланцюг – це вже непогані аргументи у сегменті доступних мотоциклів. Те саме множна сказати і про стокову гуму. Зі своїми обов’язками на асфальті вона впорається дуже гарно.

Посадка

Райдеру зростом 178 см та вагою майже 90 кг за кермом комфортно. Пряма посадка, не потрібно нікуди тягнутись, сидіння доволі широке та дозволяє переміщатись вперед-назад, змінюючи позу. Єдине виключення – важіль підсосу, який схований десь під сидінням. Добратись до нього можна лише навпомацки, добре що потрібен він не часто.

Вражають пульти з підсвітками. Це норма для мотоциклів преміум сегменту (наприклад, KTM), тож зустріти таке на доступному Bajaj дуже приємно. Дзеркала регулюються легко, і майже позбавлені вібрацій, але розташовані вони доволі близько одне до одного. Це добре для їзди поміж рядами, але змушує водія трохи рухати корпусом, аби бачити у них не лише власні плечі.

Пасажирка зростом 176 см та вагою близько 60 кг на комфортність посадки не скаржилась. Єдина претензія була пов’язана з підніжками пасажира, що не мають гумового покриття. Взуття з твердою підошвою на них ковзає.

В ходу

Звук одноциліндрового двигуна чимось схожий на KTM Duke 200. Та на ходу характер двигуна більш спокійний. Якщо Duke 200 провокує на динамічний драйв, то Bajaj Pulsar NS200 на його фоні – повна врівноваженість.

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Підвіска цілком достойно справляється з переважною більшістю дефектів українських доріг. Щоправда, коли їдеш з пасажиром, задній мотоамортизатор починає пробивати. Нічного дивного, адже сукупна вага пілота та пасажира близько 150 кг. Для таких умов не зайвим буде збільшити переднатяг. Запасу регулювань цілком достатньо.

Передні гальма добре виконують покладені на них функції, але при інтенсивному гальмуванні переднім гальмом відчувається м’якість передньої підвіски – вилка надто легко стискається, такою є плата за комфорт та “всеїдність” підвіски. Задній гальмівний механізм працює дуже достойно – на ньому легко дозувати зусилля і уповільнення виходить досить прогнозоване.

Динаміка, як для карбюраторного мотоцикла такої кубатури, дуже пристойна. Порадувала також еластичність – для бадьорого прискорення не обов’язково крутити двигун до відсічки, він непогано їде вже з трьох тисяч обертів. Для спокійного водіння – те, що треба.

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Коробка працює чітко, але здається, що шоста передача тут лише для економії пального. Максимальна швидкість у 130 км на годину досягається на п’ятій передачі, а на шостій двигун не може розкрутитись до максимальних обертів. Такий підбор передаточних чисел дуже вдалий з практичної та економічної точки зору. Витрата пального у будь-якому режимі не більше трьох літрів на сотню.

Час торгуватись

Звісно, цінник у 2 680 доларів – це не мало, але і прямих конкурентів у Bajaj Pulsar NS200 майже нема. Китайці, що коштують значно дешевше, не славляться надійністю та навіть у перший сезон експлуатації дарують неприємності своїм власникам. А той же KTM Duke 200 значно дорожче – він коштує від 3 500 доларів. Тому й не дивно, що Bajaj Pulsar NS200 так багато на наших дорогах.

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Є ще один важливий момент. Якщо ви плануєте купити мотоцикл – найкращий час для такої покупки саме зараз, у кінці мотосезону. Незважаючи на те, що прайси в мотосалонах поки що не змінились, продавці у цю пору року набагато щедріші на знижки. Навіть якщо суттєво збити ціну не вдасться, то отримати бонус у вигляді сигналізації або якоїсь частини екіпіровки можна дуже легко. Цим варто скористатись.