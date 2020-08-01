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Дуже красивий, достатньо потужний та еталонно налаштований для наших доріг мотоцикл за прийнятною ціною. Скажете, що це неможливо? Вірно! Але KTM 200 Duke вперто намагається довести зворотне.

Текст: Євген Гудущан

Фото: Андрій Яцуляк

В Україні малокубатурна мототехніка дуже гарно продається, але багато хто вважає, що “200 кубиків це не серйозно”. Можливо, це слушна думка, але ж ми маємо справу з KTM. А у цієї марки завжди свої правила та свій шлях.

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Маленькі по три, великі по п’ять

Колись цінники мотоциклів марки KTM були настільки неймовірними, що навіть наближення до мотосалону вже викликало нервовий тік. Але с тих пір як була налагоджена тісна співпраця з Bajaj і виробництво деяких моделей перенесено в Індію – з прайсами у KTM ситуація значно покращилась.

Для прикладу наш сьогоднішній герой, KTM 200 Duke коштує 3 345€. А за версію без ABS взагалі просять 2 990€ євро. Тут також варто зазначити, що у нього є “старший брат” - KTM 390 Duke який має потужніший двигун і мало чим відрізняється зовні. Його вартість 5 100€. Дуже вдалий маркетинговий хід – пропонувати майже однаковий мотоцикл з різними двигунами за різну ціну.

Провокатор

Зовнішність KTM 200 Duke вельми приваблива. Виглядає він значно дорожче аніж коштує насправді. З посадкою та ергономікою усе ідеально. Якщо збоку мотоцикл здається невеликим, то сидячи на ньому він видається цілком “дорослим”. Райдеру зростом 178 сантиметрів та вагою близько 90 кг – зручно. Ноги повністю достають до землі, посадка пряма, а підніжки розташовані трохи вище ніж очікуєш. Це перший натяк на азартний дух.

Буквально з перших метрів за кермом стає зрозуміло, що цей малюк має бойовий характер. Перші спроби їхати спокійно закінчуються смиканнями та викликають деяку розгубленість. Проте якщо з ручкою газу поводись плавніше - KTM 200 Duke стає дуже слухняним та прогнозованим. Скоріш за все, вся справа в конструкції системи впуску. Тут немає електронного дроселя, а інжекторний мотор має відмінну, як для своєї кубатури, зворотною тягу – при закритті газу він добре гальмує двигуном.

Прискорення до першої стоні дуже жваве. По відчуттях воно займає трохи більше 8 секунд, точно виміряти це значення не вдалось, але першим стартувати зі світлофора і не боятись конкуренції з автомобілями KTM 200 Duke може легко. Максимальна швидкість до якої вдалось розігнатись – 130 кілометрів на годину (звісно, якщо вірити спідометру).

Витрата пального, за автомобільним мірками, просто смішна. Навіть у дуже жорсткому режимі тестових знущань байк відмовляється споживати більше трьох з половиною літрів на сотню. У спокійному ритмі вийде щось біля двох літрів на сотню.

Коробка передач працює чітко, але передачі короткі – аби їхати динамічно, переключатись доводиться часто. “Зловити” нейтраль простіше на ходу. На місці це зробити складніше.

Відмінник

Мабуть найкраще, що є у цьому мотоциклі – це підвіска. Передня немає жодних регулювань, а ззаду можна змінити лише преднатяг. При цьому з усіма складнощами київських доріг підвіска справляється на п’ять з плюсом. Інженерам вдалось зробити диво – поєднати цілком прийнятний рівень комфорту з феноменальною здатністю триматись заданої траєкторії.

Другу п’ятірку з плюсом KTM 200 Duke варто поставити за ефективні та прогнозовані гальма. Уповільнюється мотоцикл дуже легко. Якщо сильно натискати одразу передній та задній тормоз система автоматично розподіляє зусилля між колесами та уповільнює байк, даючи легкі пульсації на важелях від системи ABS. Зупиняється - наче за помахом чарівної палички. Окремо передні гальма дуже ефективні, а задні, незважаючи на дискову конструкцію, трохи грубуваті. Можливо, до них просто потрібно звикнути.

Егоїст

Їзда з пасажиром особливого задоволення не доставляє. Звісно, переїхати на невелику відстань можна, але кайф від керування KTM 200 Duke здатен давати лише одному. Пасажирка скаржиться на не дуже зручну посадку, а водій на значне погіршення динаміки та керованості. З інших недоліків можна відзначити хіба що відсутність можливості регулювань “курків” зчеплення та переднього гальма.

Для досвідченого мотоцикліста KTM 200 Duke не менш цікавий, аніж для новачка. Засновник та ідейний натхненник мотошколи Respect.school з легкістю довів, що потужності цьому мотоциклу достатньо. В умілих руках він легко стає на заднє колесо, здатен робити “вurnout” та дуже швидко переміщатись по треку.

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Микола Степаненко – засновник мотошколи Respect Industry

Я обожнюю КТМ – це преміальна марка яка робить дуже зручну та надійну техніку. В нашій мотошколі вже четвертий сезон поспіль використовується KTM 125 Duke. Варто зазначити, що доля у навчальних мотоциклів зовсім не проста, але маленький Duke за увесь цей час жодного разу не підвів. Також у процесі навчання ми використовуємо два KTM 390 Duke і вони теж відмінно себе зарекомендували.

Що ж стосується KTM 200 Duke то його можна назвати ідеальним породистим мотоциклом за свої гроші. Він дуже збалансований та прогнозований. У ньому використанні найкращі технічні рішення: вилка перевернутого типу від найкращого у світі виробника підвісок, чотирьохпоршневий передній супорт, армовані гальмівні магістралі, легкосплавний маятник у задній підвісці... Тут навіть пульти з підсвітками, що є величезною рідкістю, особливо у цьому сегменті.

Звісно, є місця, де виробнику довелось зекономити. Панель приладів від попередньої моделі, фара не світлодіодна, але я впевнений що світить вона дуже добре. Прекрасно, що KTM не став економити на деталях які відповідають за ходові властивості та безпеку. Це насправді дуже важливо.

На мою думку, якщо на KTM 125 Duke не варто навіть виїздити за межі автошколи, то у KTM 200 Duke вже достатньо потужності та потенціалу аби впевнено почуватись у місті та передмісті. Він стане гарним рішенням для тих, кому не потрібна потужність та динаміка старшої (390) моделі, але хочеться мати гарні ходові характеристики, відмінну керованість та системи безпеки. До того ж ціна у KTM 200 Duke дуже адекватна.

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