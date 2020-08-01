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Очень красивый, достаточно мощный и эталонно настроенный для наших дорог мотоцикл по приемлемой цене. Скажете, что это невозможно? Верно! Но KTM 200 Duke упорно пытается доказать обратное.

Текст: Евгений Гудущан

Фото: Андрей Яцуляк

В Украине малокубатурная мототехника очень хорошо продается, но многие считают, что "200 кубиков это несерьезно". Возможно, это здравая мысль, но ведь мы имеем дело с KTM. А у этой марки всегда свои правила и свой путь.

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Маленькие по три, большие по пять

Когда-то ценники мотоциклов марки KTM были настолько невероятными, что даже приближение к мотосалону уже вызывало нервный тик. Но с тех пор как было налажено тесное сотрудничество с Bajaj и производство некоторых моделей перенесено в Индию – с прайсами в KTM ситуация значительно улучшилась.



Для примера наш сегодняшний герой, KTM 200 Duke стоит 3 345€. А за версию без ABS вообще просят 2 990€ евро. Здесь также стоит отметить, что у него есть “старший брат” – KTM 390 Duke который имеет более мощный двигатель и мало чем отличается внешне. Его стоимость 5 100€. Очень удачный маркетинговый ход – предлагать почти одинаковый мотоцикл с разными двигателями за разную цену.

Провокатор

Внешность KTM 200 Duke весьма привлекательна. Выглядит он гораздо дороже, чем стоит на самом деле. С посадкой и эргономикой все идеально. Если сбоку мотоцикл кажется небольшим, то когда садишься на него, он выглядит вполне “взрослым”. Райдеру ростом 178 сантиметров и весом около 90 кг – удобно. Ноги полностью достают до земли, посадка прямая, а подножки расположены чуть выше, чем ожидаешь. Это первый намек на азартный дух.



Буквально с первых метров за рулем становится понятно, что этот малыш имеет боевой характер. Первые попытки ехать спокойно заканчиваются дерганьями и вызывают некоторую растерянность. Однако если с ручкой газа обращаться плавнее – KTM 200 Duke становится очень послушным и прогнозируемым. Скорее всего, все дело в конструкции системы впуска. Здесь нет электронного дросселя, а инжекторный мотор имеет отличную как для своей кубатуры обратную тягу – при закрытии газа он хорошо тормозит двигателем.

Ускорение до первой сотни очень бодрое. По ощущениям оно занимает чуть более 8 секунд, точно измерить это значение не удалось, но первым стартовать со светофора и не бояться конкуренции с автомобилями KTM 200 Duke может легко. Максимальная скорость, до которой удалось разогнаться, – 130 километров в час (конечно, если верить спидометру).



Расход топлива по автомобильным меркам просто смешной. Даже в очень жестком режиме тестовых издевательств байк отказывается потреблять больше трех с половиной литров на сотню. В спокойном ритме выйдет что-то около двух литров на сотню.

Коробка передач работает четко, но передачи короткие – чтобы ехать динамично, приходится переключаться часто. “Поймать” нейтраль проще на ходу. На месте это сделать сложнее.

Отличник

Пожалуй, лучшее, что есть в этом мотоцикле, – это подвеска. У передней нет никаких регулировок, а сзади можно изменить только преднатяг. При этом со всеми сложностями киевских дорог подвеска справляется на пять с плюсом. Инженерам удалось сделать чудо – совместить вполне приемлемый уровень комфорта с феноменальной способностью держаться заданной траектории.



Вторую пятерку с плюсом KTM 200 Duke стоит поставить за эффективные и прогнозируемые тормоза. Замедляется мотоцикл очень легко. Если сильно нажимать сразу передний и задний тормоз, система автоматически распределяет усилия между колесами и замедляет байк, давая легкие пульсации на рычагах от системы ABS. Останавливается словно по мановению волшебной палочки. Отдельно передние тормоза очень эффективные, а задние, несмотря на дисковую конструкцию, немного грубоватые. Возможно, к ним просто нужно привыкнуть.

Эгоист

Езда с пассажиром особого удовольствия не доставляет. Конечно, переехать на небольшое расстояние можно, но кайф от управления KTM 200 Duke способен давать только одному. Пассажирка жалуется на не очень удобную посадку, а водитель на значительное ухудшение динамики и управляемости. Из других недостатков можно отметить разве что отсутствие возможности регулировок “курков” сцепления и переднего тормоза.



Для опытного мотоциклиста KTM 200 Duke не менее интересен, чем для новичка. Основатель и идейный вдохновитель мотошколы Respect.school с легкостью доказал, что мощности этому мотоциклу хватает. В умелых руках он легко становится на заднее колесо, способен делать “вurnout” и очень быстро перемещаться по треку.

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Nick Respect Stepanenko – основатель мотошколы Respect Industry

Я обожаю КТМ - это премиальная марка которая делает очень удобную и надежную технику. В нашей мотошколе уже четвертый сезон подряд используется KTM 125 Duke. За все это время он ни разу не подвел. Также в процессе обучения трюковой езде мы используем два KTM 390 Duke. Несмотря на то, что трюковая езда является очень серьезной нагрузкой, эти мотоциклы все выдерживают и прекрасно себя зарекомендовали.



Что же касается KTM 200 Duke то его можно назвать идеальным породистым мотоциклом за свои деньги. Он очень сбалансированный и прогнозируемый. В нем использованы лучшие технические решения: вилка перевернутого типа от одного из лучших в мире производителей подвесок, четырёхпоршневой передней суппорт, армированные тормозные магистрали, легкосплавный маятник в задней подвеске ... Здесь даже пульты с подсветкой, что является большой редкостью, особенно в этом сегменте.

Конечно, есть места, где производителю пришлось сэкономить. Панель приборов в виде цветного дисплея и диодную оптику можно считать визитной карточкой современных КТМ. 200 Duke лишили этих ярких штрихов для снижения цены. Но очень хорошо, что производитель не стал экономить на деталях, которые отвечают за ходовые качества и безопасность. Это на самом деле очень важно.



По моему мнению, если на KTM 125 Duke не стоит даже выезжать за пределы автошколы, то у KTM 200 Duke уже достаточно мощности и потенциала, чтобы уверенно чувствовать себя в городе и пригороде. Он станет хорошим решением для тех, кому не нужна мощность и динамика старшей (390) модели, но хочется иметь хорошие ходовые характеристики, отличную управляемость и системы безопасности. К тому же цена у KTM 200 Duke очень адекватная.

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