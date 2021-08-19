19 августа 2011 года Skoda Octavia vRS Bonneville с 600-сильной силовой установкой установила рекорд на сухом солончаке Бонневиль. Этот исторический автомобиль решили восстановить для напоминания об успехе и зала славы.

Skoda Octavia vRS, созданная на базе Volkswagen Golf GTI, возможно, не самый интересный драйверский седан (технически это лифтбек), но с некоторой подготовкой он показал чрезвычайную способность на высохшем солончаке Бонневилль в 2011 году. Британское подразделение Skoda UK решило отметить десятую годовщину рекорда.

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Почти никто не верил, что Skoda способна развить скорость более 200 миль в час, но команда Skoda UK доказала, что это возможно. Хотя для достижения высоких показателей пришлось осуществить немало модификаций.

Прежде всего, двухлитровый бензиновый двигатель Octavia vRS дополнили массивной турбиной Garrett, большим радиатором, обеспечили новыми форсунками, моторным маслом для высокопроизводительных двигателей и перепрограммированным электронным блоком управления. В результате агрегат выдавал 600 лошадиных сил мощности – в современной Octavia RS мощности в два с половиной раза меньше!

Фото: Skoda Octavia vRS Bonneville / Skoda, Motor1

Стандартная коробка передач Skoda Octavia vRS не могла работать с таким мощным силовым агрегатом, поэтому ее заменили аналогом от Superb GreenLine. Также были добавлены дифференциал повышенного трения и аэродинамические 15-дюймовые колеса со специальными шинами Goodyear Eagle Dragway.

Во время рекордного заезда в Бонневилл Skoda Octavia vRS смогла достичь скорости 227,080 км/ч – это 365,321 км/ч в метрической системе.