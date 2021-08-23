20-летний Mercedes-Benz A 210 (W168) имеет далеко не идеальную стабильность при маневрировании, но даже он показал результаты выше чем самый новый флагманский седан Mercedes.

В начале истории модели A-Class самый маленький и самый дешевый Mercedes-Benz имел очень слабую стабильность при маневрировании, что заставило производителя добавить систему электронной стабилизации ESC в стандартное оснащение машины. Это помогло и модернизированный A-Class показал уже вполне приличную стабильность. Настолько, что его управляемость и сегодня лучше, чем у современного и одного из самых дорогих “Мерседесов” – седана S-Class.

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Испанский канал km77.com провел очередной тест из серии “Ретро”. На этот раз эксперты решили проверить управляемость Mercedes-Benz A 210 Evolution. Версия Evolution представляет собой несколько более спортивный А-класс с более жесткими амортизаторами и пружинами, а также стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя колея несколько шире, а 17-дюймовые колеса обернуты шинами размерностью 205/40.

На одометре тестового A 210 Evolution более 200 тысяч километров, хотя примерно 30 тысяч километров назад хэтчбек получил новые пружины, амортизаторы и другие компоненты подвески. Но шины были не новые и, к тому же, дешевые.

A-Class показал неплохую стабильность на скорости в 71 км/ч, хотя сбил несколько конусов, но оставался вполне контролируемым. Лучшая же скорость выполнения маневра для хэтчбека составила 75 км/ч, что на 2 км/ч не дотягивает до минимального стандарта. При этом эксперты отметили, что внутреннее колесо машины не имеет тенденции отрываться от поверхности, а подвеска не прыгает.

Таким образом, старый A-Class оказался лучше управляемым, чем S-Class нового поколения, который выполнил упражнение только на скорости 74 км/ч.