Таким образом авторы канала ответили критикам, которые заявляют, что результаты их тестов не соответствуют действительности, водители недостаточно ловкие и, мол, даже их старый Xantia может лучше.

В 1999 году Teknikens Varld подверг Citroen Xantia испытанию, известному как лосиный тест. Французский седан тогда показал отличную управляемость, выполнив маневр на скорости 85 км/ч. С тех пор энтузиасты хвалят старый автомобиль D-сегмента. Стандарты тестирования образца 1999 года уже устарели, поэтому эксперты Km77 решили провести проверку по современной методике, чтобы раз и навсегда дать ответ на вопрос действительно лли старый французский седан управляется лучше современных автомобилей.

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Старая методика Teknikens Varld предусматривала более широкие проезды между конусами, однако в лосином тесте каждый сантиметр имеет значение. Для нового испытания эксперты Km77 взяли аж три Xantia, которые отличаются не только цветом кузова, но и технически. Зеленый – это VSX 1993 выпуска с бензиновым мотором на 155 л.с. и с электронно-управляемой подвеской. Красный – версия Activa Turbo 1997 года из 150-сильным мотором. А серый – 110-сильный дизельный Activa HDi 1999 года.

Тесты начались на скорости 60 км/ч. Эксперты сразу отметили, что управление ощущается совсем иначе, чем у современного автомобиля. Во время следующего проезда они увеличили скорость въезда до 70 км/ч, а поскольку автомобиль не оснащен ESC, уже на такой скорости появился заметный занос кормы.

Сменив шины на более цепкие, красный Xantia смог удержаться в зоне конусов на скорости в 73 км/ч. Это была максимальная скорость, при которой седан показывал нормальную управляемость. Она на 4 км/ч ниже норматива. Но на самом деле очень неплохо, учитывая возраст автомобиля. Результат 20-летнего седана можно сравнить с последним четырехдверным купе Mercedes-Benz CLS, еще одним четырехдверным купе Volkswagen Arteon, микровэн Renault Scenic и компактным хэтчбеком Ford Ka+.

Лучшие же результаты в тестах за все время показали Tesla Model 3 и Ford Focus четвертого поколения, которые выполнили упражнение на скорости 83 км/ч, а также Kia Stinger со скоростью выполнения маневра в 82 км/ч.

Непосредственно лосиный тест в видео ниже показан, начиная с временной отметки 3:22.