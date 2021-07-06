У такий спосіб автори каналу відповіли критикам, які заявляють, що результати їх тестів не відповідають дійсності, водії недостатньо вправні й, мовляв, навіть їх старий Xantia може краще.

У 1999 році Teknikens Varld піддав Citroen Xantia випробуванню, відомому як лосиний тест. Французький седан тоді показав відмінну керованість, виконавши маневр на швидкості 85 км/год. З того часу ентузіасти хвалять старий автомобіль D-сегменту. Стандарти тестування зразка 1999 року вже застаріли, тому експерти Km77 вирішили провести перевірку за сучасною методикою, щоб раз і назавжди дати відповідь на питання чи справді старий французький седан керується краще за сучасні автомобілі.

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Стара методика Teknikens Varld передбачала трохи ширші проїзди між конусами, однак у лосиному тесті кожен сантиметр має значення. Для нового випробування експерти Km77 узяли аж три Xantia, які різняться не лише кольором кузову, а й технічно. Зелений – це VSX 1993 року випуску з бензиновим мотором на 155 к.с. та електронно керованою підвіскою. Червоний – версія Activa Turbo 1997 року зі 150-сильним мотором. А сірий – 110-сильний дизельний Activa HDi 1999 року.

Тести розпочались на швидкості у 60 км/год. Експерти одразу зазначили, що управління відчувається зовсім інакше, ніж у сучасного автомобіля. Під час наступного проїзду вони збільшили швидкість в'їзду до 70 км/год, а оскільки автомобіль не оснащений ESC, вже на такій швидкості з’явився помітний занос корми.

Змінивши шини на більш чіпкі, червоний Xantia зміг утриматися в зоні конусів на швидкості у 73 км/год. Це була максимальна швидкість, за якої седан показував нормальну керованість. Вона на 4 км/год нижча за норматив. Але насправді дуже непогано, зважаючи на вік автомобіля. Результат 20-річного седана можна порівняти з останнім чотиридверним купе Mercedes-Benz CLS, ще одним чотиридверним купе Volkswagen Arteon, мікровеном Renault Scenic та компактним хетчбеком Ford Ka +.

Найкращі ж результати у тестах за всі часи показали Tesla Model 3 та Ford Focus четвертого покоління, які виконали вправу на швидкості 83 км/год, а також Kia Stinger зі швидкістю виконання маневру у 82 км/год.

Безпосередньо лосиний тест у відео нижче показано, починаючи з часової відмітки 3:22.