Людям з чутливою нервовою системою і палким фанатам Tesla не радимо перегляд відео, розміщеного нижче.

Чи зможе Tesla продовжувати рух? А може електроніка переведе машину на автоматичне управління чи взагалі зупинить? Автор YouTube-каналу TechRax вирішив з'ясувати, що буде з електрокаром, якщо розбити його головний пункт управління – центральний екран.

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Автор відео обрав у якості піддослідного кролика доступніший з електрокарів Tesla – Model 3. Водій на ходу проводить серію ударів молотком по екрану. Спочатку чоловік злегка б’є монітор, потім впівсили, а під кінець вже докладає максимальне зусилля. Врешті-решт водій повністю розтрощує тачскрін і виймає скляну частину з тримача. Він навіть від’єднав кабель, що був під’єднаний до екрану.

Як на все це реагує електрокар? Та, власне, ніяк. Автомобіль продовжує рухатись і не має жодних проблем, а на телефоні власника дублюється частина інформації про електрокар і статистика показує нормальну роботу. Втім, у цьому немає нічого дивного, адже дисплей в салоні автомобіля – це лише монітор, робота чи вихід з ладу якого жодним чином не впливає на працездатність керуючого комп’ютера.