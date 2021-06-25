Людям с чувствительной нервной системой и пылким поклонникам Tesla не советуем просмотр видео, размещенного ниже.

Сможет ли Tesla продолжать движение? А может электроника переведет машину на автоматическое управление или вообще остановит? Автор YouTube-канала TechRax решил выяснить, что будет с электрокаром, если разбить его главный пункт управления – центральный экран.

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Автор видео избрал в качестве подопытного кролика самый доступный с электрокаров Tesla – Model 3. Водитель на ходу проводит серию ударов молотком по экрану. Сначала человек слегка бьет монитор, затем вполсилы, а под конец уже прилагает максимальное усилие. В конце концов водитель полностью сокрушает тачскрин и вынимает стеклянную часть из держателя. Он даже отсоединил кабель, что был подключен к экрану.

Как все это реагирует электрокар? Да, собственно, никак. Автомобиль продолжает двигаться и не имеет никаких проблем, а на телефоне владельца дублируется часть информации об электрокаре и статистика показывает нормальную работу. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь дисплей в салоне автомобиля – это только монитор, работа или выход из строя которого никоим образом не влияет на работоспособность управляющего компьютера.