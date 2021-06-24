Миллиардер снимает у своей же компании SpaceX миниатюрный однокомнатный дом, который стоит дешевле Tesla Model S. А все свои имения за миллионы долларов продает.

Илон Маск может быть противоречивым во многих смыслах, но в одном он точно предсказуем – в своей неординарности и умении делать то, что хочет. Как известно, самые богатые люди мира живут экстравагантной жизнью со всеми атрибутами роскоши. Любой каприз и любое жилье доступны и миллиардеру Илону Маску, однако он решил уединиться в скромной избушке.

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Некоторое время назад Маск вызвал много шума в Интернете, заявив о планах продать всю свою жилую недвижимость, которой у него много. И он действительно сделал это, и генеральный директор Tesla и SpaceX теперь практически бездомный. Согласно одному из его твитов в начале этого месяца, он сейчас живет в доме, который стоит около 50 тысяч долларов и принадлежит компании SpaceX.

"Мой основной дом – это дом в Бока-Чика стоимостью около 50 тысяч долларов, который я арендую у SpaceX. И он довольно замечательный", – написал Маск. "Единственный дом, принадлежащий мне сейчас, это дом для проведения мероприятий в районе Бэй". Очевидно, там живет жена Маска с его сыном.

Фото: домик Boxabl Casita Илона Маска / Autoevolution

Boxabl Casita, в котором живет Илон Маск, – это сборный, передвижной дом. Причем, по информации Teslarati, Маск использует дешевую модель Boxabl Casita.

Casita (буквально "избушка", "коттедж" с испанского) такая же волшебная, как и ее название. Это домик размером 6 х 6 метров из бетонных панелей, стали и пенопласта, который можно транспортировать или буксировать (даже на Model X) для установки в любом месте. Установка, подключение к электросети и водопроводу, а также отделка интерьера занимает от одного часа до суток, в зависимости от настройки, которую желает владелец – Casita может быть создана для проживания вне сети или подключена к коммунальным службам.

Базовая стоимость Casita составляет 50 000 долларов. Дом рассчитан на то, чтобы "прослужить всю жизнь". Стены, пол и крыша – это структурно ламинированные панели, которые имеют более высокие изоляцию и долговечность, чем все остальное на традиционном рынке домов. Casita устойчив к ураганам и штормам, огнестойкий, устойчивый к наводнению и снегам. Он дешевый в обслуживании, а благодаря солнечным панелям, резервным батареям и интеллектуальным технологиям его можно сделать еще дешевле.

Boxabl Casita достаточно удобный и универсальный, чтобы привлечь внимание Илона Маска. И производитель мечтает о будущем, в котором Casita сможет использоваться даже на Марсе.