Мільярдер винаймає у своєї ж компанії SpaceX мініатюрний однокімнатний будинок, який коштує дешевше за Tesla Model S. А всі свої маєтки за мільйони доларів розпродує.

Ілон Маск може бути суперечливим у багатьох сенсах, але в одному він точно є передбачуваним – у своїй неординарності та вмінні робити те, що хоче. Як відомо, найбагатші люди світу живуть найекстравагантнішим життям з усіма атрибутами розкоші. Будь-яка примха та будь-яке житло доступні й мільярдеру Маску, однак він вирішив усамітнитись у скромній хатинці.

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Деякий час тому Маск викликав багато галасу в Інтернеті, заявивши про плани продати усю свою житлову нерухомість, якої в нього чимало. І він справді зробив це, тож генеральний директор Tesla і SpaceX тепер практично безхатько. Згідно з одним із його твітів на початку цього місяця, він зараз живе у будинку, який коштує близько 50 000 доларів і належить компанії SpaceX.

“Мій основний будинок – це будинок у Бока-Чіка вартістю близько 50 тисяч доларів, який я орендую у SpaceX. І він досить чудовий”, – написав Маск. “Єдиний будинок, що належить мені зараз, це будинок для проведення заходів у районі Бей”. Очевидно, там живе дружина Маска з його сином.

Фото: будиночок Boxabl Casita Ілона Маска / Autoevolution

Boxabl Casita, у якому живе Ілон Маск, – це збірний, пересувний будинок. Причому, за інформацією Teslarati, Маск використовує найдешевшу модель Boxabl Casita.

Casita (буквально “хатинка”, “котедж” з іспанської) така ж чарівна, як і її назва. Це будиночок розміром 6 х 6 метрів з бетонних панелей, сталі та пінопласту, який можна транспортувати або буксирувати (навіть на Model X) для встановлення будь-де. Встановлення, під’єднання до електромережі та водопостачання, а також оздоблення інтер’єру займає від однієї години до однієї доби, залежно від налаштування, яке бажає власник – Casita може бути створена для проживання поза мережею або підключена до комунальних служб.



Базова вартість Casita становить 50 000 доларів. Будинок розрахований на те, щоб “прослужити все життя”. Стіни, підлога та дах – це структурно ламіновані панелі, які мають вищу ізоляцію та довговічність, ніж усе інше на традиційному ринку будинків. Casita стійкий до ураганів і штормів, вогнестійкий, стійкий до повені та снігів. Він дешевий в обслуговуванні, а, завдяки сонячним панелям, резервним батареям та інтелектуальним технологіям його можна зробити ще дешевшими.

Boxabl Casita досить зручний та універсальний, щоб привернути увагу Ілона Маска. І виробник мріє про майбутнє, в якому Casita зможе використовуватись навіть на Марсі.