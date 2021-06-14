Італійський позашляховик відомий своїм крутим норовом, але в руках красуні навіть він перетворюється на лагідного пухнастика.

Ллойд і Гаррі з “Тупий та ще тупіший” були б у захваті від нової “іграшки” Кім Кардаш’ян!

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Так само, як пухнастий фургон двох диваків з фільму “Тупий та ще тупіший”, Lamborghini Urus абсолютно повністю, і зовні, і всередині, обтягнутий білосніжним хутром.

Пухнастий “Урус” з’явився у публікації Кардаш’ян в Instagram. Кілька разів знаменитість демонструє напис Skims, що є брендом магазину Кардаш’ян, задля просування якого і був створений пухнастий Urus. Кім називає машину “ягнятком”, обігруючи назву бренду в “Lamb-o”. Дотепно, якщо згадати приказку про вовка в овечій шкурі, адже Urus – справжній хижак.

Звісно, власник може робити зі своїм автомобілем що завгодно, однак деякі знаменитості демонструють справді екстраординарний підхід до персоналізації своїх машин: згадати хоча б спотворений Rolls-Royce Джастіна Бібера або абсолютно прекрасний Rolls-Royce Boat Tail за 28 мільйонів доларів, покупцями якого називають Jay-Z та Бейонсе.