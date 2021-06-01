Зіркова пара славиться своєю пристрастю до дорогих автомобілів, але є кілька додаткових доказів того, що Boat Tail возитиме на пікніки Джей-Зі та Бейонсе.

Rolls-Royce традиційно не розголошує імена замовників своїх ексклюзивних машин, а тим більше таких виняткових, як Boat Tail вартістю 28 мільйонів доларів. Кабріолет з екстравагантним хостингом у багажнику, буде випущений обмеженою серією з трьох автомобілів і The Telegraph має підстави вважати, що перший з них отримають Jay-Z та Beyonce.

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По-перше, Rolls-Royce згадав, що відсік у багажнику Boat Tail був спеціально розроблений для розміщення пляшки шампанського Armand de Brignac, охолодженої точно до шести градусів за Цельсієм, оскільки це було улюблене шампанське клієнта. За збігом обставин, Jay-Z продав 50% акцій компанії, що продає цей напій, на початку цього року.

По-друге, машина повинна їздити мальовничими дорогами Лазурного берега (Cote D’Azur), що є місцем, яке часто відвідує знамените подружжя та мабуть, насолоджується пікніками на відкритому повітрі, що пояснювало б розміщення хостингу в багажнику.

Крім того, на зіркову пару натякнув керівник відділу дизайну кузовних конструкцій Rolls-Royce Алекс Іннес, який сказав: “Мені сподобалися часті зустрічі з власником та його дружиною в їхньому будинку – вони були дуже гостинні. Вони люблять подавати їжу в стилі mezze, тому ми говорили про почуття гостинності та велич, яка повинна бути частиною цього автомобіля. Ми пройшли дорожні випробування з усім на борту зі швидкістю 250 кілометрів на годину, лише для того, щоб переконатися, що нічого не гримить”.

Нарешті, Boat Tail пофарбований у відтінки блакитного, однак в його інтер’єрі є один специфічний відтінок, що називається Blue Ivy – так само звуть дев’ятирічну доньку Jay-Z та Бейонсе, Блю Айві Картер.

Telegraph повідомляє, що Jay-Z залишив свій автограф на нижній частині радіаторної решітки Rolls-Royce, а Бейонсе підписалась під заднім значком, і обидва залишили свої підписи на колекторі двигуна.

Rolls-Royce також зазначав, що цей перший примірник Boat Tail створений для клієнта, який щойно відновив Boat Tail 1932 року випуску, але невідомо, чи є такий у зіркової пари.