Дводверний кабріолет створений на базі розкішного седана Rolls Royce Phantom, що позначилось на його довжині – 5,9 метра. Та в цього автомобіля чимало аспектів, які заслуговують на епітет "грандіозний".

У часи, коли моторизований транспорт почав приходити на зміну кінним екіпажам, Rolls-Royce був королем у створенні кузовів для перших автомобілів. Та ця практика залишилась у минулому з появою конвеєрного виробництва. Сьогодні компанія оголошує про повернення до традицій кузовобудування з підрозділом Rolls-Royce Coachbuild, представляючи перший шедевр майстрів під назвою Boat Tail.

Дивіться також: Ferrari представила свій найпотужніший дорожній суперкар 812 Competizione

Останнім подібним проєктом від Rolls-Royce був Sweptail, представлений у 2017 році на Конкурсі елегантності Вілла д’Есте. Він був створений в єдиному екземплярі і обійшовся покупцю у 12,8 мільйона доларів. За умовами договору купівлі-продажу, британський автовиробник не мав права повторювати цей автомобіль, хоча охочих придбати такий було достатньо і відпускати потенційних покупців з їхніми мільйонами фірмі з Гудвуду зовсім не хотілось. Було знайдене вдале рішення – створити щось таке ж вишукане й унікальне “на всі гроші”.

Зрештою знайшлось три замовники, готових заплатити астрономічну суму за можливість володіти справді ексклюзивним автомобілем. Кожен з замовників брав безпосередню участь у процесі дизайну свого автомобіля, втім, маючи справу переважно з декором, оскільки кузови у трьох автомобілів будуть однакові. Кожен кузов виготовлений з алюмінієвих панелей ручної роботи.

Величезний кабріолет довжиною майже шість метрів створений на алюмінієвій платформі Architecture of Luxury, на якій базуються нові моделі Rolls-Royce, в тому числі Phantom. Силове начиння тут також від “Фантом” – 6,75-літровий твін-турбо V12 потужністю 570 кінських сил і з крутним моментом у 900 ньютон-метрів.

Фото: Rolls-Royce Boat Tail / Rolls-Royce

За видовженим капотом, під яким криється потужний мотор, починається та сама магія ексклюзиву, за яку кожен з покупців заплатив 28 мільйонів доларів (20 мільйонів фунтів стерлінгів). Втім, і передня частина з масивною радіаторною решіткою та вузькими фарами у Boat Tail також своєрідна.

Та головна особливість Boat Tail – це його корма. І в цьому випадку корабельний термін якнайкраще відповідає своєму позначенню, оскільки назва машини буквально означає “корабельна корма”.

Чотиримісний автомобіль отримав складаний дах, за яким розміщений спеціальний багажний відсік з набором для пікніка (у випадку першого примірника Boat Tail) декорований деревом. Доступ до нього відкривають двостворкові дверки з електроприводом. Всередині цього багажника підтримується задана температура від -20 до +80 градусів Цельсія, є набір столового посуду від марки Christofle, парасоля від сонця і пара стільців.

Підрозділ Rolls-Royce Coachbuild і надалі будуватиме машини на кшталт Boat Tail та Sweptail, однак не всі вони будуть демонструватись публіці. Відомо, що перший екземпляр Rolls-Royce Boat Tail, який ми можемо бачити тут, побудований за замовленням подружньої пари, в колекції якої є чимало автомобілів Rolls-Royce, в тому числі Rolls-Royce Boat Tail 1932 року випуску.