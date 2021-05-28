Двухдверный кабриолет создан на базе роскошного седана Rolls Royce Phantom, что сказалось на его длине – 5,9 метра. Но у этого автомобиля немало аспектов, которые заслуживают эпитета "грандиозный".

Во времена, когда моторизованный транспорт начал приходить на смену конным экипажам, Rolls-Royce был королем в создании кузовов для первых автомобилей. Но эта практика осталась в прошлом с появлением конвейерного производства. Сегодня компания объявляет о возвращении к традициям кузовостроения с подразделением Rolls-Royce Coachbuild, представляя первый шедевр мастеров под названием Boat Tail.

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Последним подобным проектом от Rolls-Royce был Sweptail, представленный в 2017 году на Конкурсе элегантности Вилла д'Эсте. Он был создан в единственном экземпляре и обошелся покупателю в 12,8 миллиона долларов. По условиям договора купли-продажи, британский автопроизводитель не имел права повторять этот автомобиль, хотя желающих приобрести такой было достаточно и отпускать потенциальных покупателей с их миллионами фирме из Гудвуда совсем не хотелось. Было найдено удачное решение – создать что-то такое же изысканное и уникальное “на все деньги”.

В конце концов нашлись три заказчика, готовых заплатить астрономическую сумму за возможность владеть действительно эксклюзивным автомобилем. Каждый из заказчиков принимал непосредственное участие в процессе дизайна своего автомобиля, впрочем, имея дело преимущественно с декором, поскольку кузова у трех автомобилей будут одинаковые. Каждый кузов изготовлен из алюминиевых панелей ручной работы.

Огромный кабриолет длиной почти шесть метров создан на алюминиевой платформе Architecture of Luxury, на которой базируются новые модели Rolls-Royce, в том числе Phantom. Силовая начинка здесь также от “Фантом” – 6,75-литровый твин-турбо V12 мощностью 570 лошадиных сил и с крутящим моментом в 900 ньютон-метров.

Фото: Rolls-Royce Boat Tail / Rolls-Royce

За удлиненным капотом, под которым кроется мощный мотор, начинается та самая магия эксклюзива, за которую каждый из покупателей заплатил 28 миллионов долларов (20 миллионов фунтов стерлингов). Впрочем, и передняя часть с массивной радиаторной решеткой и узкими фарами у Boat Tail также своеобразна.

Но главная особенность Boat Tail – это его корма. И в этом случае корабельный термин как нельзя лучше соответствует своему обозначению, поскольку название машины буквально означает “корабельная корма”.

Четырехместный автомобиль получил складную крышу, за которой размещен специальный багажный отсек с набором для пикника (в случае первого экземпляра Boat Tail), декорированный деревом. Доступ к нему открывают двустворчатые дверки с электроприводом. Внутри этого багажника поддерживается заданная температура от -20 до +80 градусов Цельсия, есть набор столовой посуды от марки Christofle, зонт от солнца и пара стульев.

Подразделение Rolls-Royce Coachbuild и в дальнейшем будет строить машины вроде Boat Tail и Sweptail, однако не все они будут демонстрироваться публике. Известно, что первый экземпляр Rolls-Royce Boat Tail, который мы можем видеть здесь, построенный по заказу супружеской пары, в коллекции которой есть немало автомобилей Rolls-Royce, в том числе Rolls-Royce Boat Tail 1932 года выпуска.