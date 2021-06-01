Звездная пара славится своей страстью к дорогим автомобилям, но есть несколько дополнительных доказательств того, что Boat Tail будет возить на пикники Джей-Зи и Бейонсе.

Rolls-Royce традиционно не разглашает имена заказчиков своих эксклюзивных машин, а тем более таких исключительных, как Boat Tail, стоимостью 28 миллионов долларов. Кабриолет с экстравагантным хостингом в багажнике будет выпущен ограниченной серией из трех автомобилей, и The Telegraph имеет основания считать, что первый из них получат Jay-Z и Beyonce.

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Во-первых, Rolls-Royce вспомнил, что отсек в багажнике Boat Tail был специально разработан для размещения бутылки шампанского Armand de Brignac, охлажденной точно до шести градусов по Цельсию, поскольку это было любимое шампанское клиента. По стечению обстоятельств, Jay-Z продал 50% акций компании, продающей этот напиток, в начале этого года.

Во-вторых, машина должна ездить по живописным дорогам Лазурного берега (Cote D’Azur), что является местом, которое часто посещают знаменитые супруги и, видимо, наслаждаются пикниками на открытом воздухе, что объясняло бы размещение хостинга в багажнике.

Кроме того, на звездную пару намекнул руководитель отдела дизайна кузовных конструкций Rolls-Royce Алекс Иннес, который сказал: “Мне понравились частые встречи с владельцем и его женой в их доме – они были очень гостеприимны. Они любят подавать еду в стиле mezze, поэтому мы говорили о чувстве гостеприимства и величии, которое должно быть частью этого автомобиля. Мы прошли дорожные испытания со всем на борту со скоростью 250 километров в час, лишь для того, чтобы убедиться, что ничего не гремит”.

Наконец, Boat Tail окрашен в оттенки голубого, однако в его интерьере есть один специфический оттенок, который называется Blue Ivy – так же зовут девятилетнюю дочь Jay-Z и Бейонсе, Блю Айви Картер.

Telegraph сообщает, что Jay-Z оставил свой автограф на нижней части радиаторной решетки Rolls-Royce, а Бейонсе подписалась под задним значком, и оба оставили свои подписи на коллекторе двигателя.

Rolls-Royce также отмечал, что этот первый экземпляр Boat Tail, созданный для клиента, который только что восстановил Boat Tail 1932 года выпуска, но неизвестно, есть ли таковой у звездной пары.