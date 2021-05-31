Первый электромобиль люксовой марки может появиться до конца десятилетия. Он будет построен на полностью новой платформе.

Британская марка Rolls-Royce работает над своим первым электромобилем. На рынок он выйдет над названием Silent Shadow ( "Тихая Тень") и будет полностью новой, разработанной с нуля моделью. Об этом в интервью Bloomberg Television сказал генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, но дату презентации новинки, даже потенциальную не назвал.

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"Это все еще тайна, но, конечно же, это будет абсолютно новый Rolls-Royce, будьте уверены. Электрификация идеально подходит для Rolls-Royce – она ​​крутая и сверхтихая. Мы вообще не известны громким ревом двигателей, и это большое преимущество", – сказал глава компании.

Заявку на регистрацию товарного знака "Silent Shadow" британская марка подала в патентное ведомство Германии в 2020 году. Это имя восходит к модели Silver Shadow, которую выпускали в Крю с 1965 по 1980 год. За эти годы компания продала более 29 тысяч автомобилей с этим шильдиком, что сделало модель самой продаваемой в истории марки.

По словам Торстена Мюллер-Отвоса, пандемия коронавируса 2020 года наглядно показала "как быстро может закончиться жизнь" и не стоит откладывать ее на потом. Именно поэтому, после падения продаж в первой половине года, в четвертом квартале 2020-го клиенты марки начали активно тратить деньги на новые Rolls-Royce. Теперь у них будет возможность приобрести и тихий и роскошный электромобиль.