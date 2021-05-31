Интерьер роскошного седана украшен крокодиловой кожей.

Итальянские таможенники изъяли Rolls-Royce Phantom, который направлялся из России в частную компанию в Риме, имея нелегальный декор. Пока не установлено, где был выполнен необычный тюнинг салона лимузина.

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Компания Rolls-Royce готова выполнить почти любые прихоти своих клиентов в отношении отделки машин, а самые состоятельные счастливчики могут получить даже автомобили с уникальным кузовом, как Boat Tail за 28 миллионов долларов. Если нужных материалов отделки у британского автопроизводителя не нашлось или с такими в Гудвуде не работают, сторонние фирмы готовы прийти на помощь и украсить машину настоящим золотом, метеоритным песком или ржавыми деталями. Но даже для самых состоятельных покупателей существуют определенные ограничения, которые не осмелится нарушить ни один почтенный тюнер.

В то же время, существуют определенные компании, готовые пойти на встречу заказчику, даже если его желания противоречат нормам этики или закона. Здесь можно вспомнить пример компании Dartz из Латвии, которая предлагала декор салона кожей китового пениса.

Что касается крокодиловой кожи, то ее использование крайне ограничено, а торговля предметами из крокодиловой кожи регулируется “Конвенцией о международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры” (CITES). Итальянские чиновники отметили, что использование крокодиловой кожи запрещено без “необходимых разрешений”. Очевидно, у конфискованного Rolls-Royce причитающихся бумаг не было. Сейчас стороны изучают возможность удаления крокодиловой кожи с салона “Роллс-Ройса”, что может решить проблему для нового владельца машины, но не снимает вопрос использования запрещенного материала фирмой-исполнителем в будущем.

Агентство, известное под названием ADM, заявило, что “все больше изымается товаров и предметов, полученных с использованием видов, охраняемых или находящихся под угрозой исчезновения”, поэтому правоохранители находятся в повышенной готовности для борьбы с этим видом преступлений.