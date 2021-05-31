Інтер’єр розкішного седана прикрашений крокодиловою шкірою.

Італійські митники вилучили Rolls-Royce Phantom, що прямував з Росії до приватної компанії в Римі, маючи нелегальний декор. Наразі не встановлено, де був виконаний незвичайний тюнінг салону лімузина.

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Компанія Rolls-Royce ладна виконати майже будь-які примхи своїх клієнтів відносно оздоблення машин, а найзаможніші щасливчики можуть отримати навіть автомобілі з унікальним кузовом, як Boat Tail за 28 мільйонів доларів. Якщо потрібних матеріалів оздоблення у британського автовиробника не знайшлось або з такими у Гудвуді не працюють, сторонні фірми готові прийти на допомогу і прикрасити машину справжнім золотом, метеоритним піском чи іржавими деталями. Та навіть для найзаможніших покупців існують певні обмеження, які не насмілиться порушити жоден поважний тюнер.

Водночас існують певні компанії, готові піти на зустріч замовнику, навіть якщо його бажання суперечать нормам етики чи закону. Тут можна згадати приклад компанії Dartz з Латвії, яка пропонувала декор салону шкірою китового пеніса.

Що стосується крокодилової шкіри, то її використання є вкрай обмеженим, а торгівля предметами з крокодилової шкіри регулюється “Конвенцією про міжнародну торгівлю вимираючими видами дикої фауни та флори” (CITES). Італійські чиновники зазначили, що використання крокодилової шкіри заборонено без “необхідних дозволів”. Очевидно, у конфіскованого Rolls-Royce належних паперів не було. Наразі сторони вивчають можливість видалення крокодилової шкіри з салону “Роллс-Ройса”, що може вирішити проблему для нового власника машини, але не знімає питання використання забороненого матеріалу фірмою-виконавцем у майбутньому.

Агентство, відоме під назвою ADM, заявило, що “все більше вилучається товарів та предметів, отриманих із використанням видів, що охороняються або знаходяться під загрозою зникнення”, тому правоохоронці знаходяться в підвищеній готовності для боротьби із цим видом злочинів.