Тюнінг-ательє Heritage Customs запропонувало незвичайний декор для дорогого британського позашляховика.

Іржаві декоративні деталі на новому автомобілі – це як дизайнерські джинси з дірками чи зістарені меблі.

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Позашляховик – це не про прикраси. Бо навіщо прикрашати танк? Але сьогодні винятків ледь не більше, ніж правил. 1000-сильні спортивні пікапи, позашляховики на величезних колесах, з якими їм протипоказаний з’їзд з асфальту, гламурні позашляховики з коштовним оздобленням салонів – тюнери не мають жодних обмежень у своїй технічній творчості. В одних виходить краще, в інших – гірше, але іноді їм вдається вигадати щось справді особливе.

Ательє Heritage Customs з Нідерландів привернуло до себе увагу, запропонувавши для стайлінгу нових Land Rover Defender іржаві деталі зовнішнього декору – бокові вентиляційні отвори та акценти капота. Новий металургійний процес дозволяє Heritage фарбувати всі види металу, включаючи алюміній, латунь, бронзу, титан, цинк або навіть золото. Пофарбований метал буде тримати форму і навіть гнуться, і компанія заявляє, що обробка прослужить до 20 років. Після первинного розпилення студія може відполірувати, відшліфувати або навіть окислити (заіржавити) матеріал.

Фото: Heritage Customs Land Rover Defender / Heritage Customs



“Звичайно, ефект іржавих зовнішніх елементів можна також застосувати до коліс або ювелірних прикрас”, – сказав співзасновник Heritage Customs Ян-Пітер Крозен. “Ми можемо зупинити корозію в будь-який бажаний момент: герметизація металу зупинить знос”.

Демонстраційний Defender, крім іржавих панелей, оснащений 22-дюймовими кованими легкосплавними дисками Black Crow, виготовленими на замовлення. Салон також був переплавований і оздоблений коричневою шкірою, яка пасує до кольору іржавих шматочків на передній панелі. Клієнт також обрав вставки з карбону у дверні картки та приладову панель.