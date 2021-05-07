Прославлений німецький тюнер описує цей седан, як "вовк в овечій шкурі" і не дарма.

Brabus 800 базується на Mercedes-AMG E 63 S 2021 модельного року. У нього більше крутного моменту, ніж у Ferrari LaFerrari, а цінник в рази скромніший.

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Заміна турбін, перепрограмування блоку управління двигуном і додавання високоефективної вихлопної системи з додатковим тихим режимом, забезпечили і без того потужному Mercedes-AMG E 63 S додаткові 188 кінських сил потужності і 150 ньютон-метрів крутного моменту. Загальна продуктивність чотирилітрового V8 бітурбо під капотом Brabus 800 становить 800 кінських сил і 1000 ньютон-метрів. Двигун поєднується з 9-швидкісною автоматичною коробкою передач і системою повного приводу 4Matic +.

Brabus пропонує “вісімсоті” в кузові седан та універсал. Перший розганяється з місця до сотні за 3 секунди, а універсалу на це потрібно 3,1 секунди. Максимальна швидкість в обох випадках обмежена електронікою на 300 кілометрів на годину.

Brabus 800 відрізняєтья від Mercedes-AMG E 63 S особливим обвісом, спойлером і дифузором з карбону, фірмовими дисками Brabus діаметром до 21 дюйма, поліпшеною пневмопідвіскою, яка зменшує дорожній просвіт на 10 або 20 міліметрів, залежно від режиму руху, а також новою гальмівною системою. У салоні багато алюмінієвих деталей, оздоблення з найліпшої шкіри і алькантари, обов’язковий карбон.

Новий Brabus 800 можна замовити у тюнера, як готовий автомобіль, а також повністю чи частково переобладнати власний автомобіль під ці характеристики. Готові екземпляри коштуватимуть близько 255 тисяч євро. Для порівняння, Ferrari LaFerrari з гібридною силовою установкою має віддачу у 963 сили і 969 ньютон-метрів, а коштує італійський суперкар близько 1,3 мільйона євро.

Фото: Brabus 800 / Brabus