Прославленный немецкий тюнер описывает этот седан, как "волк в овечьей шкуре". И не зря.

Brabus 800 базируется на Mercedes-AMG E 63 S 2021 модельного года. У него больше крутящего момента, чем у Ferrari LaFerrari, а ценник в разы скромнее.

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Замена турбин, перепрограммирование блока управления двигателем и добавление высокоэффективной выхлопной системы с дополнительным тихим режимом, обеспечили и без того мощному Mercedes-AMG E 63 S дополнительные 188 лошадиных сил мощности и 150 ньютон-метров крутящего момента. Общая производительность четырехлитрового V8 битурбо под капотом Brabus 800 составляет 800 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров. Двигатель сочетается с 9-скоростной автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Matic+.

Brabus предлагает "восемсотые" в кузове седан и универсал. Первый разгоняется с места до сотни за 3 секунды, а универсалу на это требуется 3,1 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена электроникой на 300 километров в час.

Brabus 800 отличается от Mercedes-AMG E 63 S особым обвесом, спойлером и диффузором из карбона, фирменными дисками Brabus диаметром до 21 дюйма, улучшенной пневмоподвеской, которая уменьшает дорожный просвет на 10 или 20 миллиметров, в зависимости от режима движения, а также новой тормозной системой. В салоне много алюминиевых деталей, отделка из лучшей кожи и алькантары, обязательный карбон.

Новый Brabus 800 можно заказать у тюнера, как готовый автомобиль, а также полностью или частично переоборудовать свой автомобиль под эти характеристики. Готовые экземпляры будут стоить около 255 тысяч евро. Для сравнения, Ferrari LaFerrari с гибридной силовой установкой имеет отдачу в 963 силы и 969 ньютон-метров, а стоит итальянский суперкар около 1,3 миллиона евро.

Фото: Brabus 800 / Brabus