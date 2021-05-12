Тюнинг-ателье Heritage Customs предложило необычный декор для дорогого британского внедорожника.

Ржавые декоративные детали на новом автомобиле – это как дизайнерские джинсы с дырками или состаренная мебель.

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Внедорожник – это не об украшениях. Иначе зачем украшать танк? Но сегодня исключений едва ли не больше, чем правил. 1000-сильные спортивные пикапы, внедорожники на огромных колесах, с которыми им противопоказан съезд с асфальта, гламурные внедорожники с драгоценной отделкой салонов – тюнеры не имеют никаких ограничений в своем техническом творчестве. У одних получается лучше, у других – хуже, но иногда им удается придумать что-то действительно особенное.

Ателье Heritage Customs из Нидерландов привлекло к себе внимание, предложив для стайлинга новых Land Rover Defender ржавые детали внешнего декора – боковые вентиляционные отверстия и акценты капота. Новый металлургический процесс позволяет Heritage красить все виды металла, включая алюминий, латунь, бронзу, титан, цинк или даже золото. Окрашенный металл будет держать форму и даже гнуться, и компания заявляет, что обработка прослужит до 20 лет. После первичного распыления студия может отполировать, отшлифовать или даже окислить (сделать ржавым) материал.

Фото: Heritage Customs Land Rover Defender / Heritage Customs

"Конечно, эффект ржавых внешних элементов можно применить к колесам или ювелирным украшениям", – сказал соучредитель Heritage Customs Ян-Питер Крозен. "Мы можем остановить коррозию в любой желаемый момент: герметизация металла остановит износ".

Демонстрационный Defender, кроме ржавых панелей, оснащен 22-дюймовыми коваными легкосплавными дисками Black Crow, изготовленными на заказ. Салон также был перепланирован и украшен коричневой кожей, которая подходит к цвету ржавых кусочков на передней панели. Клиент также выбрал вставки из карбона в дверные карты и приборную панель.