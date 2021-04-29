Компанія, що подарувала світу смартфони з унікальними коштовними корпусами ручної роботи, тепер пропонує ще й золочену "Теслу".

Tesla Model S здається недостатньо розкішою? У такому випадку Caviar має рішення під назвою “Model Excellence 24K”. Він прикрашений деталями, вкритими золотом найвищої проби.

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На сайті Caviar можна знайти не лише смартфони з унікальними корпусами, а й годинники ігрові консолі та навушники, Iqos, кросівки, а відтепер і автомобілі. Поки що лише один, перший з 99 Tesla Model S.

Золото було нанесено на решітку радіатора, деталі бампера, кришки бічних дзеркал, крила, двері, задній дифузор, кришку багажника, колеса та гальмівні диски за “технікою подвійного гальванічного покриття”. Золотий декор контрастує з чорним кузов електричного седана. Caviar також замінив оригінальні шильдики електрокара масивними коронами свого логотипу.

Трохи золота залишилось і для декору інтер’єру, де прикрашені краї інформаційно-розважальної системи, обшивка приладової панелі та кермо, де розмістився ще один логотип розкішної марки.

Фото: Caviar “Model Excellence 24K” на базі Tesla Model S / Caviar

“Model Excellence 24K” коштує 299 тисяч доларів за машину версії Plaid. Таке виконання передбачає тримоторне компонування і потужність понад 1100 кінських сил, з якими седан прискорюється до 100 кілометрів на годину менш, ніж за 2 секунди.

Разом з електричним седаном Caviar випустив два спеціальні iPhone 12. Найдешевшим у лінійці є чорно-золотий Black Titanium у специфікації 12 Pro 128 GB, який коштує 399 тисяч рублів (137 390 гривень), а найдорожчий – Gold Titanium на базі 12 Pro Max 512 GB за 444 тисячі рублів (165 315 гривень).