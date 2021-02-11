Широкий кастомний кузов GT-R вкритий гравіюванням і позолотою.

Золочений Nissan GT-R продають у місті Дубай, столиці одноіменного емірату в ОАЕ. Спорткар оцінений у 1,6 мільйона дірхам – 435 тисяч доларів або 12,1 мільйона гривень.

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Японський спорткар з унікальним тюнінгом був випущений у 2014 році і має на одометрі лише 6000 кілометрів. Данний екземпляр оснащений 540-сильним мотором та автоматичною коробкою передач.

Персоналізовані панелі широкого кузова спочатку були прикрашені хромованою обробкою, перш ніж було нанесено золото, повідомляє продавець. Довершує зовнішній вигляд комплект коліс, новий задній дифузор та невелике заднє крило.

Окрім обшивки, цікавим елементом автомобіля є його унікальна вихлопна система від японського ательє Kuhl з трьома масивними центральними патрубками та складними колінами труб, що ховаються в бампері.

Трохи золота залишилось і для оздоблення салону та двигуна. 3,8-літровий V6 з подвійним турбонаддувом, декорований золотом, виявився настільки гарним, що майстри Kuhl зробили ще один такий же двигун і виставили його на показ у своєму офісі в Токіо.