Широкий кастомный кузов GT-R покрыт гравировкой и позолотой.

Золоченый Nissan GT-R продают в городе Дубай, столице одноименного эмирата в ОАЭ. Спорткар оценен в 1,6 миллиона дирхам – 435 тысяч долларов или 12,1 миллиона гривен.

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Японский спорткар с уникальным тюнингом был выпущен в 2014 году и имеет на одометре лишь 6000 километров. Данный экземпляр оснащен 540-сильным мотором и автоматической коробкой передач.

Персонализированные панели широкого кузова изначально были украшены хромированной отделкой, прежде чем было нанесено золото, сообщает продавец. Довершает внешний вид комплект колес, новый задний диффузор и небольшое заднее крыло.

Кроме обшивки, интересным элементом автомобиля является его уникальная выхлопная система от японского ателье Kuhl с тремя массивными центральными патрубками и сложными коленами труб, что прячутся в бампере.

Немного золота осталось и для отделки салона и двигателя. 3,8-литровый V6 с двойным турбонаддувом, декорированный золотом, оказался настолько хорошим, что мастера Kuhl сделали еще один такой же двигатель и выставили его на показ в своем офисе в Токио.