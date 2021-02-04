Специалисты компании Romturingia первыми начали делать из кроссоверов Duster пикапы, а впоследствии помогали производителю создать заводскую версию пикапа. Теперь, когда с их помощью такая модификация появилась на свет, тюнеры взялись за свое любимое дело – тюнинг.

Dacia начала продавать новую модификацию в октябре 2020 года, но купить Duster Pick-up в Украине, к сожалению, пока не получится – к официальным дилерам марки Renault, в которой у нас продают автомобили "Дача", машина еще не добралась.

Также интересно: Посмотрите, что румынские тюнеры сделали из Mercedes-Benz G-Класс

Тюнер Romturingia предлагает прокачать Duster Pick-Up, который выпускается исключительно в белом цвете кузова и с 1,5-литровым дизельным мотором и предлагается только на домашнем рынке в Румынии.

Универсальный рабочий конь имеет грузоподъемность в 500 кг и объем багажника до 1000 литров.

Фото: Dacia Duster Pick-Up на гусеницах / Autoevolution

Romturingia предлагает заменить стандартные 16-дюймовые колеса Duster на гусеницы. Французская компания Garage 4x4 Balleydier продемонстрировала один из примеров тюнингового таким образом пикапа, причем с перекрашенным кузовом. Резиновые траки для гусениц поступают от ACF Industrie.

Комплект гусениц доступен для заказа в комплекте. Они продаются за 72 146 румынских лей или 14 800 евро по текущему курсу обмена. Добавьте их к стоимости самого пикапа в 22 546 евро и получите общую сумму в 37 346 евро. За эти деньги можно приобрести хорошо оснащенный Ford Ranger или даже полноразмерный пикап.

Также интересно: Пикапы, которые можно купить в Украине

Romturingia предоставляет двухлетнюю гарантию на гусеницы и готова отправить 111-килограммовый пакет куда угодно. Всем желающим поставить свою "Дастер" второго поколения на гусеничный ход следует знать, что скорость движения на гусеницах будет ограничена до 60 километров в час.