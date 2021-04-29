Компания, подарившая миру смартфоны с уникальными драгоценными корпусами ручной работы, теперь предлагает еще и золоченую "Теслу".

Tesla Model S кажется недостаточно роскошной? В этом случае у Caviar есть решение под названием "Модель Excellence 24k". Он украшен деталями, покрытыми золотом высочайшей пробы.

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На сайте Caviar можно найти не только смартфоны с уникальными корпусами, но и часы, игровые консоли и наушники, Iqos, кроссовки, а теперь и автомобили. Пока только один, первый из 99 Tesla Model S.

Золото было нанесено на решетку радиатора, детали бампера, крышки боковых зеркал, крылья, двери, задний диффузор, крышку багажника, колеса и тормозные диски за “техникой двойного гальванического покрытия”. Золотой декор контрастирует с черным кузовом электрического седана. Caviar также заменил оригинальные шильдики электрокара массивными коронами своего логотипа.

Немного золота осталось и для декора интерьера, где украшены края информационно-развлекательной системы, обшивка приборной панели и руль, где разместился еще один логотип роскошной марки.

Фото: Caviar “Model Excellence 24K” на базе Tesla Model S / Caviar

"Model Excellence 24k" стоит 299 тысяч долларов за машину версии Plaid. Такое исполнение предполагает трехмоторную компоновку и мощность свыше 1100 лошадиных сил, с которыми седан ускоряется до 100 километров в час менее, чем за 2 секунды.

Вместе с электрическим седаном Caviar выпустил два специальных iPhone 12. Самым дешевым в линейке является черно-золотой Black Titanium в спецификации 12 Pro 128 GB, который стоит 399 тысяч рублей (137 390 гривен), а самый дорогой – Gold Titanium на базе 12 Pro Max 512 GB за 444 тысячи рублей (165 315 гривен).