Перший електромобіль люксової марки може з’явитися до кінця десятиліття. Він буде побудований на цілковито новій платформі.

Британська марка Rolls-Royce працює над своїм першим електромобілем. На ринок він вийде над назвою Silent Shadow ("Тиха Тінь") і буде повністю новою, розробленою з нуля моделлю. Про це в інтерв’ю Bloomberg Television сказав генеральний директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, але дату презентації новинки, навіть потенційну не назвав.

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"Це все ще таємниця, але, звичайно ж, це буде абсолютно новий Rolls-Royce, будьте впевнені. Електрифікація ідеально підходить для Rolls-Royce – вона крута і надтиха. Ми взагалі не відомі гучним ревом двигунів, і це велика перевага", – сказав голова компанії.

Заявку на реєстрацію товарного знаку "Silent Shadow" британська марка подала до патентного відомства Німеччини у 2020 році. Це ім’я перегукується з моделлю Silver Shadow, яку випускали у Крю з 1965 по 1980 рік. За ці роки компанія продала більше 29 тисяч автомобілів з цим шильдиком, що зробило модель найбільш продаваною в історії марки.

За словами Торстена Мюллер-Отвоса, пандемія коронавіруса 2020 року наочно показала "як швидко може закінчитися життя" і не варто відкладати його на потім. Саме тому, після падіння продажів у першій половині року, у четвертому кварталі 2020-го клієнти марки почали активно витрачати гроші на нові Rolls-Royce. Тепер у них буде можливість придбати й тихий та розкішний електромобіль.