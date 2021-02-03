Відповідальність за створення унікального купе з виглядом концепт-кара несе ательє West Coast Customs.

Поп-співак Джастін Бібер відомий своєю пристрастю до автомобілів та тюнінгу – наприклад, він був першим, хто замовив широкий обвіс для Ferrari. Тепер Бібер пішов далі й забажав отримати унікальне купе Rolls-Royce, для створення якого також знадобилось розширення кузову.

Також цікаво: Брутальний суперджип Rezvani Tank пофарбували у ніжно-рожевий колір

У 2019 році Rolls-Royce представив концепт 103EX – шоукар, створений для демонстрації напрямку дизайну майбутніх моделей розкішного бренду. Ефектний концепт мав кілька технічних особливостей, які, схоже, запали в душу канадському поп-співаку і він вирішив перенести їх у справжній автомобіль.

Незважаючи на те, що в Rolls-Royce готові виконати будь-які забаганки клієнта з персоналізації автомобіля, реалізувати окремі аспекти 103EX у дорожньому автомобілі неможливо, без втрати естетики.

Фото: Rolls-Royce Wraith, стилізований під концепт 103EX / Autoevolution

Та незалежних тюнерів філософія британського бренду не хвилює, тож популярна майстерня узялась втілити мрію Бібера в життя. Головною відмінною рисою концепта 103EX є закриті колеса. Ковпаки на них повертаються разом з колесами. Відтворити їх у реальному житті заважає той факт, що у реального автомобіля є підвіска.

Тюнерів це не зупинило і вони вирішили проблему масивним розширенням кузову, завдяки чому передні колеса можуть повертати прямо всередині колісних арок. Разом з розширенням кузову, розкішне купе отримало досить дивні бампери. Передній виглядає в стилі європейських тюнінгованих хетчбеків, а задній – суцільне непорозуміння з трикутними ліхтарями і прямокутними вихлопними патрубками.