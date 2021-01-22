Схоже, позашляховик вподобала шанувальниця "Барбі".

Rezvani Tank з екстравагантним забарвленням був помічений біля п'ятизіркового готелю Maybourne у Беверлі-Хіллз, США. Крім рожевого кузову, у нього ще й яскраво оздоблений салон. Фотографії та відео з автомобілем були опубліковані в Instagram користувачем lacarspotter_.

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Влітку 2019 року каліфорнійська фірма Rezvani Motors представила друге покоління свого потужного і дорогого позашляховика Tank. Ціни на цю машину починаються від 155 тисяч доларів, а в найдорожчому виконанні “Танк” коштує 350 тисяч доларів, без додаткових опцій. Доплата за фарбування в будь-який інший колір, крім стандартного, становить п'ять тисяч доларів.

Автомобіль, який потрапив на відео, виглядає незвичайно, через ніжно-рожевий колір кузову, який не узгоджується з брутальною сутністю автомобіля. У рожевий перефарбовані також диски і логотип. Довершує вигляд строкатий салон: крісла оббиті шкірою синього кольору з яскравими лимонними вставками. На підголівнику пасажирського крісла можна розгледіти вишивку з осою, рожевим рюкзаком і ріжком морозива.

Фото: рожевий Rezvani Tank / Instagram.com/lacarspotter_

У Беверлі-Хіллз проживає достатньо знаменитостей і кілька з них є власниками Rezvani Tank. Серед них Кім Кардашьян та Каньє Уест, Jay-Z, та колишня Spice Girl Мелані Браун.