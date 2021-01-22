Похоже, внедорожник полюбила поклонница "Барби".

Rezvani Tank с экстравагантной окраской был замечен у пятизвездочного отеля Maybourne в Беверли-Хиллз, США. Кроме розового кузова, у него еще и ярко украшенный салон. Фотографии и видео с автомобилем были опубликованы в Instagram пользователем lacarspotter_.

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Летом 2019 года калифорнийская фирма Rezvani Motors представила второе поколение своего мощного и дорогого внедорожника Tank. Цены на эту машину начинаются от 155 тысяч долларов, а в самом дорогом исполнении "Танк" стоит 350 тысяч долларов, без дополнительных опций. Доплата за покраску в любой другой цвет, кроме стандартного, составляет пять тысяч долларов.

Автомобиль, который попал на видео, выглядит необычно из-за нежно-розового цвета кузова, который не согласуется с грубым естеством автомобиля. В розовый перекрашены также диски и логотип. Довершает вид пестрый салон: кресла обиты кожей синего цвета с яркими лимонными вставками. На подголовнике пассажирского кресла можно разглядеть вышивку с осой, розовым рюкзаком и рожком мороженого.

Фото: розовый Rezvani Tank / Instagram.com/lacarspotter_

В Беверли-Хиллз проживает достаточно знаменитостей и некоторые из них являются владельцами Rezvani Tank. Среди них Ким Кардашьян и Канье Уэст, Jay-Z, и бывшая Spice Girl Мелани Браун.