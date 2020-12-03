Дизайнер Роман Прядько взял за основу главные черты луцкого вездехода и придал им современный вид. Вид автомобиля оказался противоречивым.

Рендеры “Волыни” Роман Прядько опубликовал на своей странице в Facebook, где их заметил портал IXBT. Концепт имеет выраженную "наследственность поколений", выполнен в духе времени, но комментаторы узнают в нем совсем другие машины.

Также интересно: Умелец превратил газонокосилку в монстр-трак на 38-дюймовых колесах: видео

Внешне модернизированный ЛуАЗ - 969 напоминает симбиоз раннего Toyota RAV4 и Pajero Pinin, а кто-то видит в нем еще и Suzuki Jimny и Jeep Wrangler. Однако стоит отметить и собственные интересные идеи дизайнера, как расщепленные надвое фары и оконная стойка, продолжающаяся на крыше, превращаясь в держатель для дополнительной оптики. На эскизах интерьера также можно найти немало цитат, например, с округлыми формами салона Fiat 500X.

Фото: эскизы и рендер современного ЛуАЗ 969 / Роман Прядько

Вместе с "ЛуАЗом“, Роман показал отредактированный облик классического”Москвич 2140". Особенно хорошо удалась интерпретация передней части, в которой безошибочно узнается “Москвич”. А в салоне даже удалось сохранить архитектуру – размещение дефлекторов, приборов и блока органов управления.

Фото: рендеры современного “Москвич 2140” / Роман Прядько