Полноприводная газонокосилка-абсолютно дикая вещь, но на бездорожье она кажется лучше большинства квадроциклов. Или, по крайней мере, интереснее.

Газонокосилка Craftsman LT1000 по официальному статусу является "трактором для газона". Тракторец оснащен 17-сильным мотором и, по утверждению производителя, “идеален для покоса территории площадью в пол гектара”. Но владельцу одной из этих машин этого оказалось мало.

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Хозяйственный парень Джеймс Дэвис из штата Джорджия не собирался косить траву на большем поле или ускорять этот процесс. Он вообще не собирался использовать трактор по назначению. Зато решил превратить его в необычный вездеход.

Свою модифицированную газонокосилку Джеймс назвал Bowser (“топливозаправщик”). Аппарат построен на сварном каркасе из стальных труб, оснащен трехступенчатой коробкой передач Saginaw, раздаточной коробкой Toyota, кастомной длинноходной подвеской, гоночным сиденьем, гидроусилителем руля и парой ведущих мостов от неизвестного старого внедорожника.

Внедорожные возможности "Боузера" просто впечатляют. Он способен передвигаться не только по неровной поверхности или преодолевать лужи глубиной в метр, наполненные грязью – Bowser прекрасно чувствует себя даже на воде!