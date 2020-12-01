Повнопривідна газонокосарка – абсолютно дика річ, але на бездоріжжі вона здається кращою за більшість квадроциклів. Чи, принаймні, цікавішою.

Газонокосарка Craftsman LT1000 за офіційним статусом є “трактором для газону”. Тракторець оснащений 17-сильним мотором і, за твердженням виробника, “ідеальний для покосу території площею у пів гектара”. Та власнику однієї з цих машин цього виявилось замало.

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Хазяйновитий парубок Джеймс Дейвіс зі штату Джорджія не збирався косити траву на більшому полі чи прискорювати цей процес. Він взагалі не збирався використовувати тракторець за призначенням. Натомість вирішив перетворити його на незвичайний всюдихід.

Свою модифіковану газонокосарку Джеймс назвав Bowser (“паливозаправник”). Апарат збудований на зварному каркасі зі сталевих труб, оснащений триступеневою коробкою передач Saginaw, роздавальною коробкою Toyota, кастомною довгохідною підвіскою, гоночним сидінням, гідропідсилювачем керма і парою ведучих мостів від невідомого старого позашляховика.

Позашляхові можливості “Боузера” просто вражають. Він здатен пересуватись не лише нерівною поверхнею чи долати калабані глибиною в метр, наповнені багнюкою – Bowser чудово почувається навіть на воді!