Ентузіаст з Англії працює над тюнінгом хетчбека Nissan Micra і створив для нього абсолютно екстраординарний каркас безпеки. Спільнота ентузіастів Micra у Facebook шаленіє від цього шедевру, та чи працює він так само добре, як виглядає?

“Сама лише думка про це здавалась безумством, але ось: 2-3 тижні роботи з трубами і мій виклик урагану кинуто. Довелось добряче попрацювати над ним і було непросто, але тепер ми раді, як усе вийшло. Залишилось ще кілька зварних швів, аби можна було назвати роботу завершеною”, – пише Сем Ворбьортон, автор проекту, у спільноті Micra Mafia.

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Портал The Drive зв’язався з Семом, аби з’ясувати, наскільки функціональною вийшла ця “клітка”. Автор проекту пояснив, що Nissan Micra для нього є першим тюнінг-проектом, на якому він вирішив випробувати свої сили. “Я вручну розкатував арки, замінив усі електричні дроти, а потім вирішив побудувати клітку. Це була моя перша спроба побудувати каркас, але стандартні рішення мене не влаштовували – я люблю особливі речі”, – розповідає Сем.

Що ж до основної функції, яку має виконувати каркас безпеки в автомобілі, то Федерації автоспорту (FIA) не варто хвилюватись, оскільки Сем навіть не планує робити з автомобілем щось за межами гаража. “Реального призначення у мого автомобіля немає, крім того, аби бути тренажером для моїх навичок у автослюсарній справі, тому і перевірити каркас на міцність та захист не вийде. Втім, основою для клітки Сем слугував стандартний шеститочковий каркас безпеки зразку FIA, хрестові перетинки якого були замінені на сонцеподібний вир.

“Можливо, це не найпрактичніша річ з точки зору грошових витрат чи ваги, але це, насправді, не має значення для мистецтва”.

Фото: артистичний каркас безпеки / Sam Warburton