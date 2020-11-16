Це дивне творіння не плаває, але привертає увагу на дорозі не гірше за яхту.

Тім Лоренц з міста Спокейн у штаті Вашингтон перетворив кабріолет Chrysler LeBaron на сухопутний човен, який назвав Ла Бота. І зробив це з мізерним бюджетом.

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Автор незвичайного проекту пояснює, що завжди хотів мати кабріолет та моторний човен, а одного разу подумав про те, що чудово було б об’єднати ці дві речі в одну.

“Дружина не дозволила б мені витратити на цю забаганку багато грошей, тому бюджет у мене був обмежений”, розповідає Тім Лоренц. Він знайшов старий Chrysler LeBaron за 700 доларів, а також корпус катера за 100 доларів, а потім у своєму гаражі з’єднав їх воєдино.

Борти катера буквально одягнені на кузов автомобіля, а його дно відрізане. Спереду і ззаду були проведені роботи зі сполучення ліній водного та дорожнього транспорту. Автомобіль став на 30 сантиметрів ширшим, через такий “костюм” і здатен пересуватись лише на невеликій швидкості, а доступ всередину можливий лише з перекиданням ніг через борт. Та жоден з недоліків не бентежить власника, який радіє з посмішок та оточуючих.