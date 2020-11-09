Чи не в кожного таксиста на "Ланосі" є історія про те, як він обганяв "Мерседес", але повірити чи хоча б уявити таке дуже важко. Втім, з кожного правила є виняток.

Користувач Instagram із ніком kievracer розмістив на своїй сторінці відеозапис, зроблений з салону Mercedes-Benz E63 S, показавши неймовірну швидкість ZAZ Lanos.

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“Ланос 500hp @ serbinenko_500 в заїзді з E63s, невелика затравка перед відео на YouTube, яке буде наступного тижня!”, – написав автор ролика. “Це найочікуваніше відео сезону 2020!”.

Це відео – не підробка і не жарт. Як зазначено у дописі, “Ланос” на відео – добре відомий у вузьких колах тюнінг-проект. Під капотом автомобіля ховається мотор потужністю у півтисячі кінських сил. Більше інформації про цей автомобіль є у відео на YouTube-каналі KIEVRACER