Не у каждого таксиста на "Ланосе" есть история о том, как он обгонял "Мерседес", но поверить или хотя бы представить такое очень трудно. Впрочем, из каждого правила есть исключение.

Пользователь Instagram с ником kievracer разместил на своей странице видеозапись, сделанную из салона Mercedes-Benz E63 S, показав невероятную скорость ZAZ Lanos.

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“Ланос 500hp @ serbinenko_500 в заезде с E63s, небольшая затравка перед видео на YouTube, которое будет на следующей неделе!" – написал автор ролика. "Это самое ожидаемое видео сезона 2020!”.

Это видео – не подделка и не шутка. Как указано в сообщении, “Ланос” на видео – хорошо известный в узких кругах тюнинг-проект. Под капотом автомобиля скрывается мотор мощностью в полтысячи лошадиных сил. Больше информации об этом автомобиле есть в видео на YouTube-канале KIEVRACER